Эмери пытается убедить Мбаппе подписать контракт с «ПСЖ»

Да, конечно Монако во главе с Рыболовлевым молодцы в последние годы в плане продажи футболистов. Марсьяль, Хамес, а сейчас еще и этот парнишка.. И продают же всех не за одну копейку...не говоря уже о менее дешевых трансферов. Respect/
«ПСЖ» не оставляет попыток заполучить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Сообщается, что главный тренер парижан Унаи Эмери на днях провел переговоры с агентами 18-летнего игрока. Также к французу большой интерес проявляет «Реал», однако сам форвард пока раздумывает над таким большим шагом в своей карьере.
Монегаски со своей стороны предпочитают продать Мбаппе в иностранный клуб, чтобы не усиливать конкурентов.
В минувшем сезоне нападающий 44 матчей, забил 26 голов и сделал 14 результативных передач. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2019 года.