Эмери пытается убедить Мбаппе подписать контракт с «ПСЖ»

«ПСЖ» не оставляет попыток заполучить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Сообщается, что главный тренер парижан Унаи Эмери на днях провел переговоры с агентами 18-летнего игрока. Также к французу большой интерес проявляет «Реал», однако сам форвард пока раздумывает над таким большим шагом в своей карьере.

Монегаски со своей стороны предпочитают продать Мбаппе в иностранный клуб, чтобы не усиливать конкурентов.

В минувшем сезоне нападающий 44 матчей, забил 26 голов и сделал 14 результативных передач. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2019 года.