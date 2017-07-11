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    Эмери пытается убедить Мбаппе подписать контракт с «ПСЖ»

    «ПСЖ» не оставляет попыток заполучить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Сообщается, что главный тренер парижан Унаи Эмери на днях провел переговоры с агентами 18-летнего игрока. Также к французу большой интерес проявляет «Реал», однако сам форвард пока раздумывает над таким большим шагом в своей карьере.

    Монегаски со своей стороны предпочитают продать Мбаппе в иностранный клуб, чтобы не усиливать конкурентов.

    В минувшем сезоне нападающий 44 матчей, забил 26 голов и сделал 14 результативных передач. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2019 года.

    Источник: AS

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    11.07.2017 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 11 июля 2017, 16:16

      Да, конечно Монако во главе с Рыболовлевым молодцы в последние годы в плане продажи футболистов. Марсьяль, Хамес, а сейчас еще и этот парнишка.. И продают же всех не за одну копейку...не говоря уже о менее дешевых трансферов. Respect/

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