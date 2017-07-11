Ещенко: «Медаль заслужена и выстрадана в течение года»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о церемонии награждения команды и ожиданиями от сезона.

«Всегда приятно получить медаль, когда она заслужена и выстрадана в течение года. Но эмоции закончились, головой я уже в предстоящем сезоне. Праздник был великолепный.

Надо понимать, что до начала чемпионата осталось всего ничего, и мы активно готовимся к новым вызовам», – рассказал Ещенко.

В первом туре стартующего сезона «Спартак» встретится с «Динамо» во вторник, 18 июля.