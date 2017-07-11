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    Ещенко: «Медаль заслужена и выстрадана в течение года»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о церемонии награждения команды и ожиданиями от сезона.

    «Всегда приятно получить медаль, когда она заслужена и выстрадана в течение года. Но эмоции закончились, головой я уже в предстоящем сезоне. Праздник был великолепный.

    Надо понимать, что до начала чемпионата осталось всего ничего, и мы активно готовимся к новым вызовам», – рассказал Ещенко.

    В первом туре стартующего сезона «Спартак» встретится с «Динамо» во вторник, 18 июля.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2017 11:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 июля 2017, 16:57

      Хорошо бы показали матч и посмотреть на Динамо.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июля 2017, 13:38

      Молодцы-так держать.

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