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    Понсе перешел из «Ромы» в «Лилль»

    Нападающий «Гранады» Эсекьель Понсе оформил свой переход в «Лилль». Переход состоялся на правах аренды до конца предстоящего сезона с правом выкупа игрока за 11 миллионов евро следующим летом.

    «Счастлив оказаться в «Лилле». Это команда с большими амбициями. Здесь я намерен отдать все свои силы ради победы.

    Рад быть частью команды Марсело Бьелсы, которые тренировал мой клуб в Аргентине. Он тренер, который уже доказал, что знает, как помогать расти молодым игрокам», – заявил новичок клуба.

    В прошлом сезоне Понсе выступал также на правах аренды за «Гранаду», а принадлежит он «Роме».

    Источник: ФК «Лилль»

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    11.07.2017 09:43
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