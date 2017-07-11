Понсе перешел из «Ромы» в «Лилль»

Нападающий «Гранады» Эсекьель Понсе оформил свой переход в «Лилль». Переход состоялся на правах аренды до конца предстоящего сезона с правом выкупа игрока за 11 миллионов евро следующим летом.

«Счастлив оказаться в «Лилле». Это команда с большими амбициями. Здесь я намерен отдать все свои силы ради победы.

Рад быть частью команды Марсело Бьелсы, которые тренировал мой клуб в Аргентине. Он тренер, который уже доказал, что знает, как помогать расти молодым игрокам», – заявил новичок клуба.

В прошлом сезоне Понсе выступал также на правах аренды за «Гранаду», а принадлежит он «Роме».