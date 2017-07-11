Стрепетов: «Дзюба – лучший в «Зените» по многим показателям за последние годы»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов не верит в слухи о возможной продаже Артема Дзюбы в текущее межсезонье.

— Ранее сообщали, что Кокорина меняют на Смолова. Потом Сарсания эту информацию опроверг. Значит, Манчини разглядел потенциал Кокорина. Трудно комментировать слухи про Дзюбу. В итальянском футболе используют «столбов» в атаке. Может, Манчини не хочет видеть Артема в резерве. Хотя отказываться от высокого форварда, умеющего бороться и забивать, было бы странно. Даже при наличии более мобильных, техничных форвардов Дзюба может быть полезен. Для той же вариативности в атаке. К тому же Дзюба – лучший в «Зените» по многим показателям за последние годы.

— Что можно сказать о приобретениях «Зенита»?

— Клуб хорошо ориентируется в вопросах политики. На следующий сезон может быть изменен лимит. Например, будет 8 иностранцев и 17 россиян в заявке. Значит, нужно, чтобы на «российские» места было по два равноценных игрока. Например, Кокорин и Ерохин, Полоз и Шатов. Про Кузяева слышал, что он хорошо проявил себя на сборах. Правда, конкуренция в середине поля высокая. Что касается Нобоа, то, думаю, его надо было приобретать лет пять назад, и он пригодился бы «Зениту».

— За аргентинцев Паредеса, Дриусси заплатили приличные деньги, с другой стороны, они молоды, должны прогрессировать.

— Одно дело – приобретать 30-летнего игрока для решения определенных задач. Совсем другой случай – Шкртел. Приехал в Питер молодым, уехал отсюда в «Ливерпуль», что позволило «Зениту» хорошо заработать. Я двумя руками именно за такие трансферы. Ребята, которым 21, 22, 23 года, думают не только о деньгах, но и о карьере. Футболисты сборной Германии показали на Кубке конфедераций, какой футбол можно показывать в этом возрасте. Те, кто пришел в «Зенит», хотят показать себя в Лиге чемпионов, тогда их стоимость вырастет в разы. Они не согласятся на роль запасных, как некоторые, будут рвать и метать. За счет них команда сможет прогрессировать.

— «Зенит», по словам Константина Сарсания, хочет создать крепкий российский костяк и прибавить к нему сильных иностранцев, чтобы со временем команда стала конкурентоспособной на международной арене.

— Рад, что в «Зенит» вернулся Сарсания. Он знает европейский футбол, его знают в Европе. Случайных приобретений не будет. По такой формуле «российский костяк плюс сильные иностранцы», по идее, должен развиваться любой клуб, желающий добиться успеха. Но не думайте, что вопрос с подготовкой резерва для «Зенита» уйдет на второй план. Этому направлению руководство клуба уделяет пристальное внимание. Никого не устраивают результаты работы клубной академии. Неслучайно молодежную команду «Зенита» доверили Александру Горшкову, «Зенит»-2 – опытнейшему Анатолию Давыдову. На должность координатора команд назначен Владислав Радимов. Пирамиду по подготовке резерва в Питере выстроили. Но она не дает отдачи. Ситуация должна измениться.