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    Муминов: «Неправильно винить в травме Смолова только врачей «Краснодара»

    Агент Кахор Муминов, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова заявил, что в травме игрока, повредившего заднюю поверхность бедра в контрольном матче с ЦСКА (1:1), не стоит винить только медицинский штаб «быков».

    Ранее Муминов сообщал, что клубные врачи не пошли навстречу 28-летнему игроку, который еще до встречи с армейцами ощущал дискомфорт в мышцах и просил сделать ему МРТ.

    «Мы в контакте с менеджментом клуба, вчера вечером созванивались. Знаю, что представители медицинского штаба «быков» очень переживают за Федю. Неправильно винить во всем только докторов клуба, там были и другие факторы. Главное, в чем мы сошлись с «Краснодаром» – нужно приложить максимум усилий для скорейшей реабилитации Феди», – сказал Муминов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2017 12:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июля 2017, 15:53

      А кого винить ? На кого намекаешь ? Можно и без намеков - прямо скзаьт !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 10 июля 2017, 13:53

      Вчера говорил одно, сегодня другое. Хвост кто то прижал?

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июля 2017, 13:23

      Гнилая ы целом ситуация.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 10 июля 2017, 13:02

      Как-то очень странно. На травму жаловался, обещали позже посмотреть, а в итоге он оказался в основе. Неужели не могли приберечь?

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