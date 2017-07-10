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  • Муминов: «Неправильно винить в травме Смолова только врачей «Краснодара»

Муминов: «Неправильно винить в травме Смолова только врачей «Краснодара»

10 июля 2017, 12:51
4

Агент Кахор Муминов, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова заявил, что в травме игрока, повредившего заднюю поверхность бедра в контрольном матче с ЦСКА (1:1), не стоит винить только медицинский штаб «быков».

Ранее Муминов сообщал, что клубные врачи не пошли навстречу 28-летнему игроку, который еще до встречи с армейцами ощущал дискомфорт в мышцах и просил сделать ему МРТ.

«Мы в контакте с менеджментом клуба, вчера вечером созванивались. Знаю, что представители медицинского штаба «быков» очень переживают за Федю. Неправильно винить во всем только докторов клуба, там были и другие факторы. Главное, в чем мы сошлись с «Краснодаром» – нужно приложить максимум усилий для скорейшей реабилитации Феди», – сказал Муминов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (4)
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bset
1499680926
Как-то очень странно. На травму жаловался, обещали позже посмотреть, а в итоге он оказался в основе. Неужели не могли приберечь?
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Диктор
1499682201
Гнилая ы целом ситуация.
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порт
1499684023
Вчера говорил одно, сегодня другое. Хвост кто то прижал?
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dok66
1499691180
А кого винить ? На кого намекаешь ? Можно и без намеков - прямо скзаьт !
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