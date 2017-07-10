Муминов: «Неправильно винить в травме Смолова только врачей «Краснодара»

Агент Кахор Муминов, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова заявил, что в травме игрока, повредившего заднюю поверхность бедра в контрольном матче с ЦСКА (1:1), не стоит винить только медицинский штаб «быков».

Ранее Муминов сообщал, что клубные врачи не пошли навстречу 28-летнему игроку, который еще до встречи с армейцами ощущал дискомфорт в мышцах и просил сделать ему МРТ.

«Мы в контакте с менеджментом клуба, вчера вечером созванивались. Знаю, что представители медицинского штаба «быков» очень переживают за Федю. Неправильно винить во всем только докторов клуба, там были и другие факторы. Главное, в чем мы сошлись с «Краснодаром» – нужно приложить максимум усилий для скорейшей реабилитации Феди», – сказал Муминов.