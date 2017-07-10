Спаллетти ждет серьезного разговора с Перишичем

Новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассчитывает на полузащитника Ивана Перишича в предстоящем сезоне.

«Я готов пообщаться с Перишичем, выслушать его мнение. Да, я безусловно рассчитываю на него в будущем сезоне, но мы должны будем понять его намерения.

Я бы не хотел услышать от него слова о желании покинуть команду. Я вижу все это в прессе, но хочу с ним переговорить лично. И только после этого принять решение о том, как действовать дальше», – цитирует Спаллети Sky Italia.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».