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    Спаллетти ждет серьезного разговора с Перишичем

    Новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассчитывает на полузащитника Ивана Перишича в предстоящем сезоне.

    «Я готов пообщаться с Перишичем, выслушать его мнение. Да, я безусловно рассчитываю на него в будущем сезоне, но мы должны будем понять его намерения.

    Я бы не хотел услышать от него слова о желании покинуть команду. Я вижу все это в прессе, но хочу с ним переговорить лично. И только после этого принять решение о том, как действовать дальше», – цитирует Спаллети Sky Italia.

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2017 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 11:52

      Стратег застыл в ожидании разговора с игроком.... Футбольный мир замер в ожидании....

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