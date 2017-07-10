«Динамо» не позволило перейти Кокорину в «Арсенал» на правах аренды

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что мог оказаться в составе лондонского «Арсенала». Такой трансфер мог произойти в 2015 году.

«Предложение от «Арсенала»? Это было в последний день летнего трансферного окна в 2015 году. Я ехал за рулем в расположение сборной – и тут звонок из клуба. Говорят: «Пришла бумага из «Арсенала», хотят арендовать тебя на один сезон с правом выкупа и возможностью продления контракта еще на три года».

Но из «Динамо» меня отпускали в чемпионат Англии только при условии, что я продлю контракт. А я этого делать не хотел – уже видел, куда ведет вся эта ситуация в клубе. В итоге мы не нашли компромисс. По сути, даже не было времени все обдумать. И я сказал «нет». Первое время, конечно, жалел. Но ситуация не оставила мне выбора. Родители поддержали мое решение», – рассказал Кокорин.

Напомним, что 26-летний футболист выступал за московское «Динамо» с 2013 по 2016 год.