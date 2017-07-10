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  • «Динамо» не позволило перейти Кокорину в «Арсенал» на правах аренды

«Динамо» не позволило перейти Кокорину в «Арсенал» на правах аренды

10 июля 2017, 11:15
12

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что мог оказаться в составе лондонского «Арсенала». Такой трансфер мог произойти в 2015 году.

«Предложение от «Арсенала»? Это было в последний день летнего трансферного окна в 2015 году. Я ехал за рулем в расположение сборной – и тут звонок из клуба. Говорят: «Пришла бумага из «Арсенала», хотят арендовать тебя на один сезон с правом выкупа и возможностью продления контракта еще на три года».

Но из «Динамо» меня отпускали в чемпионат Англии только при условии, что я продлю контракт. А я этого делать не хотел – уже видел, куда ведет вся эта ситуация в клубе. В итоге мы не нашли компромисс. По сути, даже не было времени все обдумать. И я сказал «нет». Первое время, конечно, жалел. Но ситуация не оставила мне выбора. Родители поддержали мое решение», – рассказал Кокорин.

Напомним, что 26-летний футболист выступал за московское «Динамо» с 2013 по 2016 год.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Динамо Арсенал Кокорин Александр
Комментарии (12)
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Павел Амурский
1499675204
Может быть его сейчас отдать хоть кому-то.
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insider_retro
1499676641
Это уже мемуары... Надо жизнь освежить новыми ЗНАКОВЫМИ событиями.... Селфи не в счёт...
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сапёр75
1499677940
теперь только Арсенал Тульский )
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Pourport
1499678676
Мама мой агент,с ней и договаривайтесь,а мне не мешайте шампанское пить!)
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slipoi
1499679591
Динамо тебя воспитало, сделало футболистом, и готово было отпустить. Только хотели получить хоть какую-то выгоду от сделки, а не бесплатно отпускать. Ты в Арсенале, клуб получил вознаграждение. Но нет, проще же дальше бабло лопатой грести и ничего не делать.
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FanatSerj
1499684526
ну что сказать, повезло Арсеналу.
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кошмарик
1499686181
я ехал за рулем и мне пришло сообщение что меня хочет купить Реал.. я отказал.. ну не может быть в команде две звезды.. КриРо оставил в Реале..
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Евгений wolf
1499687148
теперь в фнл место поищет если выгонят все таки..и то не все возьмут..
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Tostao
1499687488
Как-то я рулил по трассе, Со вчерашнего весь трясся, Тут звонок по телефону: Приглашают в "Арсенал". Я чуток не обосс...ся, Крепко так засУмЛевался: Уезжать ЗВЕЗДЕ из дому?! В-общем: сразу отказал! Это выбор слишком скользкий, Я отправлюсь на "Петровский", Приглашал меня герр Миллер, Будет шанс ещё когда?! Отсижусь там на скамейке, В теплой синей телогрейке, Я же сам себе не киллер, Я - охотник до бабла!
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Nesterenko
1499690042
Он в Динамо играет с 2008 года если что.
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