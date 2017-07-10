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    «Динамо» не позволило перейти Кокорину в «Арсенал» на правах аренды

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что мог оказаться в составе лондонского «Арсенала». Такой трансфер мог произойти в 2015 году.

    «Предложение от «Арсенала»? Это было в последний день летнего трансферного окна в 2015 году. Я ехал за рулем в расположение сборной – и тут звонок из клуба. Говорят: «Пришла бумага из «Арсенала», хотят арендовать тебя на один сезон с правом выкупа и возможностью продления контракта еще на три года».

    Но из «Динамо» меня отпускали в чемпионат Англии только при условии, что я продлю контракт. А я этого делать не хотел – уже видел, куда ведет вся эта ситуация в клубе. В итоге мы не нашли компромисс. По сути, даже не было времени все обдумать. И я сказал «нет». Первое время, конечно, жалел. Но ситуация не оставила мне выбора. Родители поддержали мое решение», – рассказал Кокорин.

    Напомним, что 26-летний футболист выступал за московское «Динамо» с 2013 по 2016 год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2017 11:15
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 июля 2017, 15:34

      Он в Динамо играет с 2008 года если что.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 10 июля 2017, 14:51

      Как-то я рулил по трассе,
      Со вчерашнего весь трясся,
      Тут звонок по телефону:
      Приглашают в "Арсенал".
      Я чуток не обосс...ся,
      Крепко так засУмЛевался:
      Уезжать ЗВЕЗДЕ из дому?!
      В-общем: сразу отказал!
      Это выбор слишком скользкий,
      Я отправлюсь на "Петровский",
      Приглашал меня герр Миллер,
      Будет шанс ещё когда?!
      Отсижусь там на скамейке,
      В теплой синей телогрейке,
      Я же сам себе не киллер,
      Я - охотник до бабла!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Tostao 10 июля 2017, 17:17

      Похвально, в тему...

      1
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      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 10 июля 2017, 14:45

      теперь в фнл место поищет если выгонят все таки..и то не все возьмут..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 10 июля 2017, 14:29

      я ехал за рулем и мне пришло сообщение что меня хочет купить Реал.. я отказал.. ну не может быть в команде две звезды.. КриРо оставил в Реале..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 июля 2017, 14:02

      ну что сказать, повезло Арсеналу.

      2
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      Рейтинг: +16

      slipoi 10 июля 2017, 12:39

      Динамо тебя воспитало, сделало футболистом, и готово было отпустить. Только хотели получить хоть какую-то выгоду от сделки, а не бесплатно отпускать.
      Ты в Арсенале, клуб получил вознаграждение. Но нет, проще же дальше бабло лопатой грести и ничего не делать.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 июля 2017, 12:24

      Мама мой агент,с ней и договаривайтесь,а мне не мешайте шампанское пить!)

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 10 июля 2017, 12:12

      теперь только Арсенал Тульский )

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 11:50

      Это уже мемуары... Надо жизнь освежить новыми ЗНАКОВЫМИ событиями.... Селфи не в счёт...

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 10 июля 2017, 11:26

      Может быть его сейчас отдать хоть кому-то.

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Павел Амурский 10 июля 2017, 14:40

      В Арсенал.. тульский... с доплатой.. солидной!)

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