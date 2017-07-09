«Манчестер Юнайтед» отправится в Америку в составе 27 футболистов

Английский «Манчестер Юнайтед» огласил список игроков, которые отправятся в ближайшие дни в США, где команда проведет ряд товарищеских матчей. Всего на борту «красных дьяволов» окажется 27 футболистов, среди которых, в частности, нет травмированного Златана Ибрагимовича, зато есть другие звезды – Поль Погба, Давид Де Хеа, Генрих Мхитарян.

Полностью список выглядит так: Де Хеа, Серхио Ромеро, Жоао Перейра, Луис-Антонио Валенсия, Маттео Дармиан, Тэйлор Фосу-Менса, Эрик Байи, Дейли Блинд, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Виктор Линделоф, Аксель Туанзебе, Маркос Рохо, Люк Шоу, Деметри Митчелл, Эшли Янг, Майкл Кэррик, Маруан Феллайни, Андер Эррера, Скотт МакТоминай, Погба, Джесси Лингард, Мхитарян, Хуан Мануэль Мата, Андреас Перейра, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.

Среди прочих, «Юнайтед» в Америки сыграет с такими командами, как «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона».