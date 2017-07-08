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  • Федун: «Давайте откровенно: чтобы достойно выступить в ЛЧ, нужно иметь совсем другой уровень игроков»

Федун: «Давайте откровенно: чтобы достойно выступить в ЛЧ, нужно иметь совсем другой уровень игроков»

8 июля 2017, 22:24
27

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил перспективы команды в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов? Хочется побеждать в каждом матче. Лига чемпионов... Давайте откровенно: чтобы там достойно выступить нужно иметь совсем другой уровень игроков. Но мы постараемся конкурировать. Я сказал ребятам, что основной бонус они получат за выход в плей-офф турнира. Минимум за второе место.

Соперники в Лиге чемпионов? Хотелось бы получить какую-нибудь английскую команду. Без разницы. Каррера мечтает о «Челси». Увидим», – сказал Федун.

Напомним, сегодня состоялось награждение красно-белых золотыми медалями чемпионата России-2016/17. Клуб презентовал новую форму.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Федун Леонид
Комментарии (27)
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Супермачо
1499542629
Отлично, что он это понимает. Уровень состава нужно повышать пошагово. Начать с 2-3 игроков в это трансферное окно.
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alexivanof197
1499543693
без трансферов туго будет ,Лёня
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Houston
1499547923
Как есть так и сказал. Молодец, не стал лукавить!
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Dellleone
1499548467
Ростов и Рубин достойно играли в ЛЧ . А федун за ранее находит отмазку поле квадратное мяч круглый игроки не те....
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Борз-95
1499549013
без трансферов туго будет
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Одинокий волк Маквейд
1499570186
Понимание ситуации есть основа для плана улучшения этой ситуации. А как у нас с планом?
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Сибирь за Спартак
1499570784
Надеюсь это не эксперимент по сравнению нашего с импортным с надеждой на авось.
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Svoysvoemubrat
1499571664
Шифруется, не говорит, что Диего Коста уже на тарасовской базе.
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Опорник84
1499572300
Конкурировать в лч нашим клубам сложно в силу слабого чемпионата!
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Супермачо
1499594172
В этом сезоне надо начинать усиливаться в каждое трансферное окно пошагово. Про ЛЧ речь не идёт сейчас, как бы кому этого не хотелось. Надо взять сначала мелкие "говночашки", которыми другие любят козырять. Суперкубки, которые по сути своей являются выставочными матчами, показывающими даже не кто лучше готов к началу сезона, а кто форсированнее провел подготовку. И Лигу Европы, уровень которой в 21 веке как раз для наших команд, которые в 20 веке не тянули конкуренции со вторыми-третьими командами топ-чемпионатов. 5-8 команды чемпионатов "первой пятерки" нам по зубам. А через годик-другой, если не зажимать средств на трансферы, можно вернуться к уровню "Спартака" начала 90-х, т.е. 1/4 - 1/2 финала ЛЧ.
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