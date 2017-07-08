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    Федун: «Давайте откровенно: чтобы достойно выступить в ЛЧ, нужно иметь совсем другой уровень игроков»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил перспективы команды в следующем сезоне Лиги чемпионов.

    «Лига чемпионов? Хочется побеждать в каждом матче. Лига чемпионов... Давайте откровенно: чтобы там достойно выступить нужно иметь совсем другой уровень игроков. Но мы постараемся конкурировать. Я сказал ребятам, что основной бонус они получат за выход в плей-офф турнира. Минимум за второе место.

    Соперники в Лиге чемпионов? Хотелось бы получить какую-нибудь английскую команду. Без разницы. Каррера мечтает о «Челси». Увидим», – сказал Федун.

    Напомним, сегодня состоялось награждение красно-белых золотыми медалями чемпионата России-2016/17. Клуб презентовал новую форму.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2017 22:24
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 14 июля 2017, 17:16

      Всеее началось !!!!!!! Мясные захрюкали !!! Еще ничего не извесно а они уже вопят !!! ха ха ха

      -1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 июля 2017, 10:43

      Оооо, уже начата подготовка болельщиков моральная...но мне кажется так нельзя, начинать оправдываться еще "до"... Главное верить и биться! Удачи и добыть для нашего чемпионата больше очков в копилку рейтингов!

      0
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      Рейтинг: +135

      Гридень 9 июля 2017, 16:44

      никто не говорит о новом составе. нужен новый уровень!!!! Вперед Спартак!!!!

      0
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      Рейтинг: +80

      роналдон 9 июля 2017, 15:20

      Уровень ЛЧ - это 3:0 от "Ростова". Так что думайте! Все-таки престиж страны.. За "Ростов" не стыдно, не позорно. Вы должны быть лучше.! Иначе грош вам цена. дутыми вы чемпионами окажетесь..

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 9 июля 2017, 12:56

      В этом сезоне надо начинать усиливаться в каждое трансферное окно пошагово. Про ЛЧ речь не идёт сейчас, как бы кому этого не хотелось. Надо взять сначала мелкие "говночашки", которыми другие любят козырять. Суперкубки, которые по сути своей являются выставочными матчами, показывающими даже не кто лучше готов к началу сезона, а кто форсированнее провел подготовку. И Лигу Европы, уровень которой в 21 веке как раз для наших команд, которые в 20 веке не тянули конкуренции со вторыми-третьими командами топ-чемпионатов. 5-8 команды чемпионатов "первой пятерки" нам по зубам. А через годик-другой, если не зажимать средств на трансферы, можно вернуться к уровню "Спартака" начала 90-х, т.е. 1/4 - 1/2 финала ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 июля 2017, 09:45

      Оправдание на будущее зачтено)

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2017, 09:36

      Ну так ждём усиления.

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 9 июля 2017, 08:26

      Ты же обещал укрепление под лигу чемпионов. Где оно?

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 июля 2017, 07:24

      Нужно укрепляться до старта Лиги Чемпионов!!!! Сможем выйти из группы

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 июля 2017, 06:51

      Конкурировать в лч нашим клубам сложно в силу слабого чемпионата!

      3
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