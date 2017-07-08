Федун: «Давайте откровенно: чтобы достойно выступить в ЛЧ, нужно иметь совсем другой уровень игроков»

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил перспективы команды в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов? Хочется побеждать в каждом матче. Лига чемпионов... Давайте откровенно: чтобы там достойно выступить нужно иметь совсем другой уровень игроков. Но мы постараемся конкурировать. Я сказал ребятам, что основной бонус они получат за выход в плей-офф турнира. Минимум за второе место.

Соперники в Лиге чемпионов? Хотелось бы получить какую-нибудь английскую команду. Без разницы. Каррера мечтает о «Челси». Увидим», – сказал Федун.

Напомним, сегодня состоялось награждение красно-белых золотыми медалями чемпионата России-2016/17. Клуб презентовал новую форму.