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    Мутко: «От имени РФС хотел бы поздравить «Спартак» и многомиллионную армию болельщиков с заслуженной победой в РФПЛ»

    Состоялось вручение золотых медалей «Спартаку» за чемпионат России-2016/17. На церемонии присутствовал глава РФС Виталий Мутко.

    «Прежде всего я хотел бы от всей души от имени Российского футбольного союза поздравить команду, тренеров, всех работников клуба, акционеров и многомиллионную армию болельщиков «Спартак» с долгожданной и заслуженной победой.

    «Спартак» долго шeл к этой победе. Абсолютно убеждeн, что «Спартак» победил только потому, что все вы были вместе. Футболисты, тренеры, болельщики весь сезон были одной командой. И поэтому «Спартак» чемпион. Хочу от всей души пожелать «Спартаку» удачи в новом сезоне. Это будет необычный сезон, последний перед чемпионатом мира. Хочется, чтобы этот сезон был выдающимся, чтобы в нeм блистали наши команды, а «Спартак» не разочаровал тех людей, которые отдают сердце, душу и здоровье, болея за клуб.

    И, конечно, я рассчитываю, что сборная России успешно выступит на чемпионате мира и в ней будут блистать футболисты, которых воспитал «Спартак». С новым сезоном и удачи!» — сказал Мутко.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2017 21:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2726

      a_who 9 июля 2017, 12:32

      От кого поздравления ??? посмотрим, как снова питер будут к чемпионству тянуть... или конюшню !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 июля 2017, 03:10

      Даже здесь Мудко слушать не хотелось,
      Вот уж поимел нас.
      Нас - болельщиков страны.
      С ожиданием Чемпионата, пацаны!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июля 2017, 21:49

      И это справедливо.

      1
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