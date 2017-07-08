Мутко: «От имени РФС хотел бы поздравить «Спартак» и многомиллионную армию болельщиков с заслуженной победой в РФПЛ»

Состоялось вручение золотых медалей «Спартаку» за чемпионат России-2016/17. На церемонии присутствовал глава РФС Виталий Мутко.

«Прежде всего я хотел бы от всей души от имени Российского футбольного союза поздравить команду, тренеров, всех работников клуба, акционеров и многомиллионную армию болельщиков «Спартак» с долгожданной и заслуженной победой.

«Спартак» долго шeл к этой победе. Абсолютно убеждeн, что «Спартак» победил только потому, что все вы были вместе. Футболисты, тренеры, болельщики весь сезон были одной командой. И поэтому «Спартак» чемпион. Хочу от всей души пожелать «Спартаку» удачи в новом сезоне. Это будет необычный сезон, последний перед чемпионатом мира. Хочется, чтобы этот сезон был выдающимся, чтобы в нeм блистали наши команды, а «Спартак» не разочаровал тех людей, которые отдают сердце, душу и здоровье, болея за клуб.

И, конечно, я рассчитываю, что сборная России успешно выступит на чемпионате мира и в ней будут блистать футболисты, которых воспитал «Спартак». С новым сезоном и удачи!» — сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.