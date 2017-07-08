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    Руни проходит медобследование в «Эвертоне»

    В среду «Бомбардир» писал о том, что руководство «Эвертона» достигло договоренности касаемо покупки Уэйна Руни. Вчера появилась информация о том, что форвард «Манчестер Юнайтед» согласен на понижение зарплаты ради перехода в родную команду.

    Согласно BBC, 31-летний Руни прибыл на тренировочную базу ливерпульского клуба для прохождения медобследования. Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о подписании контракта с игроком сборной Англии.

    Напомним, сегодня «МЮ» объявил о покупке нападающего «ирисок» Ромелу Лукаку. Существует вероятность, что в связи с переходом бельгийца Руни достанется «Эвертону» бесплатно.

    Источник: BBC

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    08.07.2017 19:40
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