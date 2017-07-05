Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руни вернется в «Эвертон» этим летом

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни близок к переходу в «Эвертон». Сообщается, что 31-летний англичанин находится в продвинутой стадии переговоров со своим бывшим клубом.

    Руководство «МЮ» готово отпустить Руни в другую команду из-за высокой заработной платы футболиста.

    Напомним, что Руни перешел из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году. В прошедшем розыгрыше чемпионата Англии форвард забил пять голов и сделал пять результативных передач в 25 матчах.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 5 июля 2017, 22:27

      думаю останется в МЮ еще минимум на сезон!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 5 июля 2017, 17:47

      Уже года 2 как сдулся, правильно решили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 июля 2017, 16:46

      И он стал Моуриньо не нужен..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11