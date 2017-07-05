Руни вернется в «Эвертон» этим летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни близок к переходу в «Эвертон». Сообщается, что 31-летний англичанин находится в продвинутой стадии переговоров со своим бывшим клубом.

Руководство «МЮ» готово отпустить Руни в другую команду из-за высокой заработной платы футболиста.

Напомним, что Руни перешел из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году. В прошедшем розыгрыше чемпионата Англии форвард забил пять голов и сделал пять результативных передач в 25 матчах.