Радимов назвал Титова «багажом Аленичева»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов на своей странице в инстаграме выложил совместную фотографию с главным тренером «Енисея» Дмитрием Аленичевым и его помощником Егором Титовым, подписав ее забавной фразой: «ФНЛ стартует! Я, Аленичев и… багаж Аленичева на фото».

В самом начале минувшего сезона Аленичев вместе с Титовым были уволены из «Спартака», а команду возглавил Массимо Каррера, приведший москвичей к чемпионству. По ходу чемпионата многие специалисты высказывали мнение, что успехи красно-белых были достигнуты благодаря так называемому «багажу Аленичева».