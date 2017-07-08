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    Радимов назвал Титова «багажом Аленичева»

    Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов на своей странице в инстаграме выложил совместную фотографию с главным тренером «Енисея» Дмитрием Аленичевым и его помощником Егором Титовым, подписав ее забавной фразой: «ФНЛ стартует! Я, Аленичев и… багаж Аленичева на фото».

    В самом начале минувшего сезона Аленичев вместе с Титовым были уволены из «Спартака», а команду возглавил Массимо Каррера, приведший москвичей к чемпионству. По ходу чемпионата многие специалисты высказывали мнение, что успехи красно-белых были достигнуты благодаря так называемому «багажу Аленичева».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.07.2017 16:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 9 июля 2017, 22:57

      Владик, прикольно )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 июля 2017, 06:15

      Пусть старые друзья называют друг друга как хотят. Это - их дело. Браво Бомбардиру, нашел же в шуточном приколе негатив и раздул склоку. И мы туда же, посмаковать торопимся!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июля 2017, 21:58

      Идиотский юмор.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 8 июля 2017, 20:26

      Радимов в своем репертуаре.Тонкий питерский юмор,никому окромя них не понятный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 июля 2017, 18:31

      Две легенды Спартака и какой то упырь из болота

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Фернандо11 > ufos73 8 июля 2017, 20:56

      ++++

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Аvenger 8 июля 2017, 22:00

      Друзей не выбирают ))))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Аvenger 9 июля 2017, 10:13

      Те мама не говорила какой ты нудный?

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 8 июля 2017, 18:27

      У Радимова проблемы с юмором!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Аvenger 8 июля 2017, 22:36

      И что же прикольного в том, что человека обзывают багажом?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 8 июля 2017, 18:01

      Старые друзья ,товарищи. И шутка к месту.)

      1
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      Рейтинг: +900

      Krics 8 июля 2017, 17:28

      У болельщиков своя - среда, у спортсменов - своя, это своё общество и своя " Санта-Барбарра".

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 июля 2017, 17:24

      Багаж - это у меня, 7-8XL

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      Рейтинг: +2697

      turist82 8 июля 2017, 17:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сам то он кто...балласт поганый

      -4
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