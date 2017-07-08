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Радимов назвал Титова «багажом Аленичева»

8 июля 2017, 16:44
14

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов на своей странице в инстаграме выложил совместную фотографию с главным тренером «Енисея» Дмитрием Аленичевым и его помощником Егором Титовым, подписав ее забавной фразой: «ФНЛ стартует! Я, Аленичев и… багаж Аленичева на фото».

В самом начале минувшего сезона Аленичев вместе с Титовым были уволены из «Спартака», а команду возглавил Массимо Каррера, приведший москвичей к чемпионству. По ходу чемпионата многие специалисты высказывали мнение, что успехи красно-белых были достигнуты благодаря так называемому «багажу Аленичева».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. ФНЛ Енисей Титов Егор Аленичев Дмитрий Радимов Владислав
Комментарии (14)
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turist82
1499522887
Сам то он кто...балласт поганый
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subbotaspartak
1499523869
Багаж - это у меня, 7-8XL
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Krics
1499524111
У болельщиков своя - среда, у спортсменов - своя, это своё общество и своя " Санта-Барбарра".
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shurik45
1499526107
Старые друзья ,товарищи. И шутка к месту.)
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multiscan
1499527625
У Радимова проблемы с юмором!
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ufos73
1499527899
Две легенды Спартака и какой то упырь из болота
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Danish Dynamite
1499534799
Радимов в своем репертуаре.Тонкий питерский юмор,никому окромя них не понятный.
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Диктор
1499540283
Идиотский юмор.
Ответить
serppion
1499570121
Пусть старые друзья называют друг друга как хотят. Это - их дело. Браво Бомбардиру, нашел же в шуточном приколе негатив и раздул склоку. И мы туда же, посмаковать торопимся!
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Zlatan2718
1499630245
Владик, прикольно )
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