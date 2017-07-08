«Ньюкасл» готов заплатить 40 миллионов за Доста, «Спортинг» требует 60

«Ньюкасл» сделал предложение «Спортингу» в размере 40 миллионов евро за нападающего Баса Доста. Тем не менее, лиссабонцы не намерены отпускать 28-летнего игрока за сумму меньшую, нежели та, что прописана в его контракте в качестве отступных, а это – 60 миллионов.

Вероятность сделки не слишком высока. «Львы» знают, то им будет тяжело заменить забивного форварда, в то время как «Ньюкасл» не намерен платить запрашиваемую сумму во избежание нарушения финансового «фэйр-плей».

В минувшем сезоне голландец провел 43 поединка, записав в свой актив 37 голов и семь результативных передач. Его соглашение со «Спортингом» рассчитано до июня 2020 года.