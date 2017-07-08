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Агент: «Верратти – узник президента «ПСЖ»

8 июля 2017, 12:39
4

Агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, заявил, что 24-летний игрок является узником президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи, который наложил запрет на переход итальянца в «Барселону».

«ПСЖ» хочет построить конкурентоспособную команду, которая будет завоевывать европейские титулы, а не просто побеждать в Лиге 1 и Кубке Франции.

Было много разговоров о Мбаппе и предложении за него в размере 150 миллионов евро, но до сих пор ни один игрок калибра Лиги чемпионов так и не пополнил клуб.

Отказаться от продажи Верратти за 100 миллионов стало вопросом гордости... Знаете, что сказал Нассер Аль-Хелаифи? Он сказал, что у Марко есть контракт до 2021 года, и что он никогда не сможем продать игрока, потому что считает его чемпионом и одним из основных футболистов, вокруг которого будет сроиться команда.

Он также сказал, что в случае продажи Верратти он рискует своей работой, и что в Дохе они никогда за это не простят. Поэтому, Марко – пленник президента «ПСЖ». Он прекрасно знает свои контрактные обязательства перед клубом, но это нормально, что он польщен интересом Барселоны», – сказал Ди Кампли.

Источник: Football Espana
Франция. Лига 1 ПСЖ Верратти Марко
Комментарии (4)
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hevbn 28
1499508348
Как показал прошлый сезон, Париж сейчас и без особого усиления может претендовать на победу в ЛЧ он дома делал , что хотел и как хотел с Барсой , а то что случилось на Ноу.Камп. это просто трагическое стечение обстоятельств для ПСЖ .Здесь и уверенность, которая переросла в самоуверенность и дикие ошибки судьи в пользу Барсы и гениальность Месси , Суареса и прежде всего Неймара ( не даром же сами игроки Барсы за 10-15 минут до конца матча признавались парижанам , что они уже проиграли это противостояние), а по поводу Верратти он очень сильный игрок и если он по настоящему захочет то он сумеет договориться с шейхами о переходе куда нибудь.P.S очень жду в следующим сезоне плей-офф ЛЧ, матчей между ПСЖ и Барселоной.
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Asbjorn
1499511249
Узник замка Иф
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Эмом
1499513708
вообще не понимаю чего это ноет его агент , президент клуба не хочет отпускать игрока который недавно продлил контракт , тем более Верратти один из лидеров команды.
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Interneradzuri
1499617249
Мы все поверили прям узник
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