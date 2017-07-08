Агент: «Верратти – узник президента «ПСЖ»

Агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, заявил, что 24-летний игрок является узником президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи, который наложил запрет на переход итальянца в «Барселону».

«ПСЖ» хочет построить конкурентоспособную команду, которая будет завоевывать европейские титулы, а не просто побеждать в Лиге 1 и Кубке Франции.

Было много разговоров о Мбаппе и предложении за него в размере 150 миллионов евро, но до сих пор ни один игрок калибра Лиги чемпионов так и не пополнил клуб.

Отказаться от продажи Верратти за 100 миллионов стало вопросом гордости... Знаете, что сказал Нассер Аль-Хелаифи? Он сказал, что у Марко есть контракт до 2021 года, и что он никогда не сможем продать игрока, потому что считает его чемпионом и одним из основных футболистов, вокруг которого будет сроиться команда.

Он также сказал, что в случае продажи Верратти он рискует своей работой, и что в Дохе они никогда за это не простят. Поэтому, Марко – пленник президента «ПСЖ». Он прекрасно знает свои контрактные обязательства перед клубом, но это нормально, что он польщен интересом Барселоны», – сказал Ди Кампли.