Мутко: «Уверен, наступающий сезон ФНЛ пройдет в захватывающей борьбе»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выступил с официальным обращением в преддверии старта нового сезона ФНЛ. Напомним, что уже сегодня пройдут десять матчей первенства.

«Уважаемые друзья!

Сегодня стартует очередное первенство Футбольной национальной лиги, в котором примут участие 20 команд со всех концов нашей огромной страны – от Калининграда до Владивостока, от Санкт-Петербурга до Астрахани.

Каждый год Футбольная национальная лига открывает новые имена. Отрадно, что в командах ФНЛ работают в недавнем прошлом успешные футболисты. Это Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев, Николай Писарев и Евгений Калешин, Игорь Черевченко и Андрей Талалаев, Валерий Есипов и Александр Точилин, и многие другие. Кто-то делает первые самостоятельные шаги в тренерской работе, а кто-то готов штурмовать новые вершины и выводить свою команду в Премьер-лигу, как это получилось в минувшем сезоне у Дмитрия Парфенова и «Тосно».

Футбольная национальная лига была и остается хорошей кузницей футбольных кадров. Сегодня трудно представить себе молодежную сборную России без большой группы игроков из клубов ФНЛ. В составе национальной сборной России есть несколько футболистов, прошедших школу второго по значимости дивизиона страны.

Благодаря большому футбольному празднику, который пройдет в России через год, многие клубы получат новые современные стадионы. А значит, и новые возможности для привлечения болельщиков. Успешно проведенный в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи Кубок конфедераций показал, что в организации больших спортивных соревнований Россия не просто находится на правильном пути, но уже сегодня соответствует самым высоким мировым стандартам. У меня нет ни малейших сомнений в том, что этот опыт уже в ближайшее время положительно скажется на организации и национальных футбольных турниров.

От имени Российского футбольного союза хочу пожелать участникам первенства Футбольной национальной лиги и многомиллионной армии болельщиков команд, которые в нем участвуют, интересного сезона. Каждый последующий сезон в ФНЛ был интереснее предыдущего. И я уверен, что наступающий не станет исключением и пройдет в захватывающей и бескомпромиссной борьбе.

Футбол – больше, чем игра!» – говорится в сообщении Мутко.