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  • Мутко: «Уверен, наступающий сезон ФНЛ пройдет в захватывающей борьбе»

Мутко: «Уверен, наступающий сезон ФНЛ пройдет в захватывающей борьбе»

8 июля 2017, 11:52
5

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выступил с официальным обращением в преддверии старта нового сезона ФНЛ. Напомним, что уже сегодня пройдут десять матчей первенства.

«Уважаемые друзья!

Сегодня стартует очередное первенство Футбольной национальной лиги, в котором примут участие 20 команд со всех концов нашей огромной страны – от Калининграда до Владивостока, от Санкт-Петербурга до Астрахани.

Каждый год Футбольная национальная лига открывает новые имена. Отрадно, что в командах ФНЛ работают в недавнем прошлом успешные футболисты. Это Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев, Николай Писарев и Евгений Калешин, Игорь Черевченко и Андрей Талалаев, Валерий Есипов и Александр Точилин, и многие другие. Кто-то делает первые самостоятельные шаги в тренерской работе, а кто-то готов штурмовать новые вершины и выводить свою команду в Премьер-лигу, как это получилось в минувшем сезоне у Дмитрия Парфенова и «Тосно».

Футбольная национальная лига была и остается хорошей кузницей футбольных кадров. Сегодня трудно представить себе молодежную сборную России без большой группы игроков из клубов ФНЛ. В составе национальной сборной России есть несколько футболистов, прошедших школу второго по значимости дивизиона страны.

Благодаря большому футбольному празднику, который пройдет в России через год, многие клубы получат новые современные стадионы. А значит, и новые возможности для привлечения болельщиков. Успешно проведенный в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи Кубок конфедераций показал, что в организации больших спортивных соревнований Россия не просто находится на правильном пути, но уже сегодня соответствует самым высоким мировым стандартам. У меня нет ни малейших сомнений в том, что этот опыт уже в ближайшее время положительно скажется на организации и национальных футбольных турниров.

От имени Российского футбольного союза хочу пожелать участникам первенства Футбольной национальной лиги и многомиллионной армии болельщиков команд, которые в нем участвуют, интересного сезона. Каждый последующий сезон в ФНЛ был интереснее предыдущего. И я уверен, что наступающий не станет исключением и пройдет в захватывающей и бескомпромиссной борьбе.

Футбол – больше, чем игра!» – говорится в сообщении Мутко.

Источник: РФС
Россия. ФНЛ Мутко Виталий
Комментарии (5)
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VSt
1499505841
А что случилось? Почему этот сезон будет интереснее предыдущего? Кто-то инопланетян купил себе в состав?
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ВЛАДИВОСТОК
1499507082
А что такое интересное будет в ФНЛ именно в этом сезоне ??? Большинство команд этой лиги ели ели наскребают деньги на сезон . Трибуны пустые люди идут на футбол плохо . Только у Мутко , какая то эйфория . Те большие стадионы которыми он так хвалится не как не способствуют развитию футбола , они в большинстве своём построены в тех городах где футбол давно уже умер .
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Atom2020
1499521866
"и многомиллионной армии болельщиков команд" ... в ФНЛ? ... заберите у него, что он там курит ...
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subbotaspartak
1499526053
Даже если будет так, Ты не при чём, Мчудак. Тьфу ты, перепутать легко, Мудко.
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Амба Нагорск
1499591782
Захватывающие сюжеты будут на суде коррупционера Мутко )
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