Промес: «Не вижу причин для ухода из «Спартака». Если уйду, то только в действительно солидный клуб»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал возможность ухода из московского клуба.

– В каждом интервью вас спрашивают о будущем.

– И сам себя об этом спрашиваю, причем постоянно. Ведь будущее – это то, чего я пока не знаю.

– Этим летом вам поступали предложения?

– Да, предложения есть, несколько клубов интересовались. Конкретнее лучше спросить у агента. Честно, пока не знаю, что произойдет дальше. Раньше говорил: вот стану чемпионом, и можно уходить. Окей, я чемпион. Но впереди ведь Лига чемпионов, и это тоже жутко интересно, хочу там сыграть со «Спартаком».

Пока не вижу причин для ухода, у меня еще четыре года контракта, торопиться не нужно. Совершенно точно не собираюсь размениваться по мелочам. Если уйду, то только в действительно солидный клуб. Думаю, болельщики поймут. Я четвертый год в команде, помог завоевать чемпионство, у нас отличные отношения.

– Но вы определили для себя какие-то сроки?

– Нет, потому что не знаю, когда настанет подходящий момент. Может, зимой, может, в следующем году или вообще через два года. Вы же знаете, тут многое зависит от конкретных обстоятельств. В любом случае я счастлив в «Спартаке», и мне интересно решать с ним высокие задачи.

Промес перешел в «Спартак» в августе 2014 года. «Твенте» заработал на продаже голландца 10 миллионов евро. В минувшем сезоне он забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 29 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 20 миллионов евро.