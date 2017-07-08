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    Промес: «Не вижу причин для ухода из «Спартака». Если уйду, то только в действительно солидный клуб»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал возможность ухода из московского клуба.

    – В каждом интервью вас спрашивают о будущем.

    – И сам себя об этом спрашиваю, причем постоянно. Ведь будущее – это то, чего я пока не знаю.

    – Этим летом вам поступали предложения?

    – Да, предложения есть, несколько клубов интересовались. Конкретнее лучше спросить у агента. Честно, пока не знаю, что произойдет дальше. Раньше говорил: вот стану чемпионом, и можно уходить. Окей, я чемпион. Но впереди ведь Лига чемпионов, и это тоже жутко интересно, хочу там сыграть со «Спартаком».

    Пока не вижу причин для ухода, у меня еще четыре года контракта, торопиться не нужно. Совершенно точно не собираюсь размениваться по мелочам. Если уйду, то только в действительно солидный клуб. Думаю, болельщики поймут. Я четвертый год в команде, помог завоевать чемпионство, у нас отличные отношения.

    – Но вы определили для себя какие-то сроки?

    – Нет, потому что не знаю, когда настанет подходящий момент. Может, зимой, может, в следующем году или вообще через два года. Вы же знаете, тут многое зависит от конкретных обстоятельств. В любом случае я счастлив в «Спартаке», и мне интересно решать с ним высокие задачи.

    Промес перешел в «Спартак» в августе 2014 года. «Твенте» заработал на продаже голландца 10 миллионов евро. В минувшем сезоне он забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 29 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 20 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2017 01:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 июля 2017, 13:15

      Правильно,играть так в Барселоне,любить так королеву,Спартак - Чемпион!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 июля 2017, 10:33

      Выдай еще один классный сезон и давай в супер клуб!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 8 июля 2017, 10:10

      Чтобы были хорошие предложения от топ-клубов, надо показать себя в ЛЧ. Будем надеяться, что выложиться в ЛЧ по полной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 8 июля 2017, 09:01

      Антоха боец!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июля 2017, 08:20

      Хорошо ответил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      СПАРТ-ТАК 8 июля 2017, 07:29

      молодец!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      мароко 8 июля 2017, 07:25

      Спартак и болельщиков порадует ещё!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 8 июля 2017, 06:53

      и это правильно!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 8 июля 2017, 04:26

      Разумный ответ разумного человека.

      4
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