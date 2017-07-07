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    Источник: Верратти запишет видео, в котором извинится перед болельщиками «ПСЖ» за действия его агента и слухи об уходе из клуба

    Главный редактор футбольного отдела RMC Sport Мохамед Бухафси сообщил о том, что полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти намерен извиниться перед болельщиками за создание ситуации со своим уходом из команды.

    «В ближайшее время «ПСЖ» опубликует видео, на котором Верратти извиниться за действия своего агента и слухи о возможном трансфере. В ролике итальянец скажет, что счастлив в команде», – написал журналист в своем твиттере.

    Напомним, сегодня агент итальянца Донато Ди Кампли заявил о низком авторитете парижского клуба среди футболистов высокого уровня. СМИ на протяжении нескольких месяцев сообщают об интересе к Верратти со стороны «Барселоны».

    Источник: Twitter

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    07.07.2017 22:03
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