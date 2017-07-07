Агент Верратти: «Игроки, которые желают победить в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ»

Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, выразил сомнение в том, что парижский клуб в ближайшее время сможет претендовать на победу в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» желает построить новую команду, которая будет выигрывать титулы. Но об этом сообщается каждый год.

Все мы знаем, что сегодня футболисты, которые желают победить в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ», – сказал агент.

Напомним, ранее сообщалось, что Верратти желает перейти из «ПСЖ» в «Барселону».