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  • Агент Верратти: «Игроки, которые желают победить в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ»

Агент Верратти: «Игроки, которые желают победить в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ»

7 июля 2017, 13:40
2

Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, выразил сомнение в том, что парижский клуб в ближайшее время сможет претендовать на победу в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» желает построить новую команду, которая будет выигрывать титулы. Но об этом сообщается каждый год.

Все мы знаем, что сегодня футболисты, которые желают победить в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ», – сказал агент.

Напомним, ранее сообщалось, что Верратти желает перейти из «ПСЖ» в «Барселону».

Источник: Corrieredellosport
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Верратти Марко
Комментарии (2)
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dok66
1499437577
А как же "тайные" переговоры Роналду с руководством ПСЖ ? Блеф ?
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JUVENTINO-666
1499443838
Смелое высказывание, был бы я на месте шейха, продал бы его в ротор
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