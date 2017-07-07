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    Агент Верратти: «Игроки, которые желают победить в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ»

    Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, выразил сомнение в том, что парижский клуб в ближайшее время сможет претендовать на победу в Лиге чемпионов.

    «ПСЖ» желает построить новую команду, которая будет выигрывать титулы. Но об этом сообщается каждый год.

    Все мы знаем, что сегодня футболисты, которые желают победить в Лиге чемпионов, не перейдут в «ПСЖ», – сказал агент.

    Напомним, ранее сообщалось, что Верратти желает перейти из «ПСЖ» в «Барселону».

    Источник: Corrieredellosport

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    07.07.2017 13:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 7 июля 2017, 19:10

      Смелое высказывание, был бы я на месте шейха, продал бы его в ротор

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июля 2017, 17:26

      А как же "тайные" переговоры Роналду с руководством ПСЖ ? Блеф ?

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