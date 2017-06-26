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    «Барселона» готова сделать первое предложение «ПСЖ» по Верратти

    «Барселона» готова сделать «ПСЖ» первое предложение по хавбеку Марко Верратти в размере 70 миллионов евро. По данным источника, это может произойти уже сегодня. Отмечается, что такой ход сине-гранатовых не только докажет серьезность их намерений, но и окажет давление на парижан, которые, как сообщали СМИ ранее, не намерены отпускать одного из своих лидеров в каталонский клуб менее чем за 100 миллионов.

    Как известно, итальянец уже заявил руководству «ПСЖ», что хочет продолжить карьеру в «блаугране» и отклонил предложение о продлении контракта с зарплатой 12 миллионов евро в год. Кроме того, 24-летний игрок рассматривает вопрос о возможности пропуска предсезонной подготовки в составе парижской команды.

    В прошедшей кампании Верратти провел 43 матча, забил три гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    26.06.2017 13:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 27 июня 2017, 01:07

      70-это по ходу не нахаляву

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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо 26 июня 2017, 15:12

      надоели барсуки пусть платят как шейхи а то все хотятт нахаляву крутых перцев как вератти, беллерин, усман дембеле, типа их желание перейти в барсу снизит цену

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