«Барселона» готова сделать первое предложение «ПСЖ» по Верратти

«Барселона» готова сделать «ПСЖ» первое предложение по хавбеку Марко Верратти в размере 70 миллионов евро. По данным источника, это может произойти уже сегодня. Отмечается, что такой ход сине-гранатовых не только докажет серьезность их намерений, но и окажет давление на парижан, которые, как сообщали СМИ ранее, не намерены отпускать одного из своих лидеров в каталонский клуб менее чем за 100 миллионов.

Как известно, итальянец уже заявил руководству «ПСЖ», что хочет продолжить карьеру в «блаугране» и отклонил предложение о продлении контракта с зарплатой 12 миллионов евро в год. Кроме того, 24-летний игрок рассматривает вопрос о возможности пропуска предсезонной подготовки в составе парижской команды.

В прошедшей кампании Верратти провел 43 матча, забил три гола и сделал восемь результативных передач.