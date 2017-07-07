РФС назвал арбитров на первую половину сезона в РФПЛ, Иванов и Вилков – вне списка

Официальный сайт РФС утвердил список судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата России в первой половине следующего сезона. Фамилии арбитров были утверждены на заседании Бюро Исполкома Союза.

Судьи категории «про»: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Роман Галимов (Улан-Удэ), Алексей Еськов (Москва), Сергей Карасев (Москва), Павел Кукуян (Сочи), Сергей Куликов (Саранск), Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Алексей Матюнин (Москва), Виталий Мешков (Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Алексей Николаев (Москва), Владимир Сельдяков (Балашиха), Олег Соколов (Воронеж), Алексей Сухой (Люберцы), Евгений Турбин (Дмитров).

Сергей Иванов и Михаил Вилков оказались в списке категории «А» и не смогут работать на матчах высшей лиги страны. Первый имеет категорию рефери ФИФА.

В мае «Бомбардир» со ссылкой на источник писал о том, что Карасев, Мешков, Иванов и Сухой будут переведены в ФНЛ.