Источник: Карасев, Мешков, Иванов и Сухой переведены судить матчи ФНЛ

По информации «Спорт-Экспресс», четыре арбитра Премьер-лиги в следующем сезоне будут работать на играх ФНЛ. Речь о Сергее Карасеве, Виталии Мешкове, Сергее Иванове и Алексее Сухом. Примечательно, что первые три имеют статус рефери ФИФА.

Решение принято в рамках положения «О порядке регулирования назначения судей на матчи соревнований команд профессиональных футбольных клубов», утвержденного судейским комитетом РФС.

В нынешнем сезоне 37-летний Карасев работал на четырех матчах Лиги чемпионов и двух встречах плей-офф Лиги Европы. Арбитр также обслуживал два матча группового этапа чемпионата Европы-2016.