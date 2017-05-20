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    Источник: Карасев, Мешков, Иванов и Сухой переведены судить матчи ФНЛ

    По информации «Спорт-Экспресс», четыре арбитра Премьер-лиги в следующем сезоне будут работать на играх ФНЛ. Речь о Сергее Карасеве, Виталии Мешкове, Сергее Иванове и Алексее Сухом. Примечательно, что первые три имеют статус рефери ФИФА.

    Решение принято в рамках положения «О порядке регулирования назначения судей на матчи соревнований команд профессиональных футбольных клубов», утвержденного судейским комитетом РФС.

    В нынешнем сезоне 37-летний Карасев работал на четырех матчах Лиги чемпионов и двух встречах плей-офф Лиги Европы. Арбитр также обслуживал два матча группового этапа чемпионата Европы-2016.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2017 01:05
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 20 мая 2017, 18:42

      Источником как всегда окажется бабка Маня на базаре..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      maior-60 20 мая 2017, 17:55

      Не легли видать ни под мудако, ни под будогрозного.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 20 мая 2017, 16:27

      будут работать на играх ФНЛ.
      -------------------------
      я так понимаю их не перевели, а просто будут назначать на важные матчи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 11:48

      " Не понятно , ... но интересно !"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 мая 2017, 11:40

      Карасёва????? вы чё тупые? лучший судья страны будет судить фнл, дааааа, мутко в отставку срочно

      4
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > NEON-SM 21 мая 2017, 00:32

      Это вообще либо УТКА, либо полный БЕСПРЕДЕЛ! На счёт Сергея Карасёва.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 20 мая 2017, 11:23

      Карасева оставить, п.....са Иванова - расстрелять!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 мая 2017, 10:35

      карасев лучший у нас полуфинал лиги европы судил без претензий а тут не угодил

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2017, 10:18

      Карасёв в ФНЛ ???? Ахахахахах)))) человек на международной арене на хорошем счету.

      5
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 20 мая 2017, 07:15

      Турбин,Вилков,Еськов,Безбородов...Эти "товарищи" в каждой игре допускают ошибки,но почему-то их не переводят.Судейский комитет как был гнилой,так им и остается.В следующем году скандалов будет больше и ныть придется всем.

      8
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Yurok161 20 мая 2017, 08:36

      читай внимательно будут обслуживать и матчи ФНЛ а это не значит что они там будут постоянно и в Премьер-колхозе их не будет

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Garrincha58 20 мая 2017, 11:41

      Что-то я буквы "И" нигде не нахожу!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 мая 2017, 07:09

      Не делились?

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