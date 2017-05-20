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  • Источник: Карасев, Мешков, Иванов и Сухой переведены судить матчи ФНЛ

Источник: Карасев, Мешков, Иванов и Сухой переведены судить матчи ФНЛ

20 мая 2017, 01:05
18

По информации «Спорт-Экспресс», четыре арбитра Премьер-лиги в следующем сезоне будут работать на играх ФНЛ. Речь о Сергее Карасеве, Виталии Мешкове, Сергее Иванове и Алексее Сухом. Примечательно, что первые три имеют статус рефери ФИФА.

Решение принято в рамках положения «О порядке регулирования назначения судей на матчи соревнований команд профессиональных футбольных клубов», утвержденного судейским комитетом РФС.

В нынешнем сезоне 37-летний Карасев работал на четырех матчах Лиги чемпионов и двух встречах плей-офф Лиги Европы. Арбитр также обслуживал два матча группового этапа чемпионата Европы-2016.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Карасев Сергей Мешков Виталий Сухой Алексей Иванов Cергей
Комментарии (18)
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Smekaev
1495238259
Карасев, видимо, отказался зениту подсвистывать, и за это в ссылку поехал.
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yurdin
1495248981
Про какую"движуху" речь? Я тут нигде не увидел,что они отстранены от судейства РФПЛ. Видимо,сфера их работы у нас расширяется теперь.
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Masteralex
1495252299
что-то не увидел Еськова в этом спике а ещё такой красивый заголовок можно было сделать :) "Судей отправили в Пердив"
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МАКАРШВЕД
1495253210
Не понимаю почему Карасев? Еськов, вот первый кондидат в ФНЛ, за ним Вилков...
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kykyi
1495253343
Не делились?
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ItalianFootball
1495264683
Карасёв в ФНЛ ???? Ахахахахах)))) человек на международной арене на хорошем счету.
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giluxa1963
1495265752
карасев лучший у нас полуфинал лиги европы судил без претензий а тут не угодил
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Супермачо
1495268591
Карасева оставить, п.....са Иванова - расстрелять!
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NEON-SM
1495269630
Карасёва????? вы чё тупые? лучший судья страны будет судить фнл, дааааа, мутко в отставку срочно
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maior-60
1495292140
Не легли видать ни под мудако, ни под будогрозного.
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