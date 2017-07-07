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Сарсания: «На текущий момент Смолов интересен «Зениту»

7 июля 2017, 17:32
8

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о возможном переходе в петербургский клуб нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Ранее сообщалось, что форвард отказался переходить в стан сине-бело-голубых.

– Давайте сразу с вопроса в лоб. Велись ли переговоры между «Зенитом» и Смоловым?

– Нет.

– Правда ли, что «Зенит» не захотел отпускать Кокорина и это главная причина, из-за которой в клубе не будет Смолова?

– Изначально должен сказать, что вопрос так просто не ставится. Что вы уперлись в Смолова? Смолов находился в нашей сфере интересов, был в шорт-листе. Это не говорит о том, что мы обязательно должны остановиться на нем. Составляется целый список игроков, которые могут подойти нам на этой позиции. И Федор – лишь один из этого списка.

Дальше вступают в силу различные условия. Мы просто узнавали ситуацию по игроку. Это работа любого спортивного директора. Мы не вели никаких переговоров – поэтому говорить о том, что кто-то кому-то отказал, не имеет смысла. Мы с ним не разговаривали, даже не делали предложения, чтобы он нам отказал. Также и мы не отказывали, потому что не было официального контакта.

– Какими были условия перехода Смолова?

– Этого я не могу сказать. У нас были контакты, я знал, какие есть возможности. Нас они либо не устроили, либо игрок с другими возможностями нас в этот момент больше привлекал.

– На текущий момент Федор Смолов интересен «Зениту»?

– На текущий момент игрок с такими качествами и русским паспортом интересен «Зениту». Но условия, на которых он может оказаться в «Зените», нам не подходят.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Сарсания Константин
Комментарии (8)
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Rebrova
1499438423
Ни о чем!
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alexivanof197
1499438779
да скупили бы всех как ХК СКА,чтоб только самим интересно играть было
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Дедушка Адольф
1499439140
Он же сказал не хочет к бомжам
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Zubo
1499441216
нет, нет пожалуйста не надо !!!
Ответить
Спартач_навсегда
1499444572
давай к нам федя а то в газпроме твоей карьере ******
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shinnik
1499445926
Сам себя и обос(р-с?).ал..,Костик... "Список Сарсания" -блокбастер этого лета..
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Диктор
1499446006
Смолов мужик-сказал НЕТ бомжам и все.
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Dmirubo
1499448656
Ждут когда Смолов станет свободным агентом:)
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