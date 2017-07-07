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    Сарсания: «На текущий момент Смолов интересен «Зениту»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о возможном переходе в петербургский клуб нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Ранее сообщалось, что форвард отказался переходить в стан сине-бело-голубых.

    – Давайте сразу с вопроса в лоб. Велись ли переговоры между «Зенитом» и Смоловым?

    – Нет.

    – Правда ли, что «Зенит» не захотел отпускать Кокорина и это главная причина, из-за которой в клубе не будет Смолова?

    – Изначально должен сказать, что вопрос так просто не ставится. Что вы уперлись в Смолова? Смолов находился в нашей сфере интересов, был в шорт-листе. Это не говорит о том, что мы обязательно должны остановиться на нем. Составляется целый список игроков, которые могут подойти нам на этой позиции. И Федор – лишь один из этого списка.

    Дальше вступают в силу различные условия. Мы просто узнавали ситуацию по игроку. Это работа любого спортивного директора. Мы не вели никаких переговоров – поэтому говорить о том, что кто-то кому-то отказал, не имеет смысла. Мы с ним не разговаривали, даже не делали предложения, чтобы он нам отказал. Также и мы не отказывали, потому что не было официального контакта.

    – Какими были условия перехода Смолова?

    – Этого я не могу сказать. У нас были контакты, я знал, какие есть возможности. Нас они либо не устроили, либо игрок с другими возможностями нас в этот момент больше привлекал.

    – На текущий момент Федор Смолов интересен «Зениту»?

    – На текущий момент игрок с такими качествами и русским паспортом интересен «Зениту». Но условия, на которых он может оказаться в «Зените», нам не подходят.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2017 17:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 7 июля 2017, 20:30

      Ждут когда Смолов станет свободным агентом:)

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 июля 2017, 19:46

      Смолов мужик-сказал НЕТ бомжам и все.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июля 2017, 19:45

      Сам себя и обос(р-с?).ал..,Костик...

      "Список Сарсания" -блокбастер этого лета..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 июля 2017, 19:22

      давай к нам федя а то в газпроме твоей карьере ******

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 июля 2017, 18:26

      нет, нет пожалуйста не надо !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 7 июля 2017, 17:52

      Он же сказал не хочет к бомжам

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 7 июля 2017, 17:46

      да скупили бы всех как ХК СКА,чтоб только самим интересно играть было

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 7 июля 2017, 17:40

      Ни о чем!

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