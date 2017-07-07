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    Канделаки заявила, что «Зенит» продал Халка за 100 миллионов

    «Зенит» продал нападающего Халка в китайский «Шанхай СИПГ» за 100 миллионов долларов. Об этом сообщила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью информационному агентству RNS.

    – Насколько сейчас, по вашей оценке, спорт монетизирован?

    – Я не могу отвечать за весь спорт. Я не являюсь спортивным функционером: не знаю, какая экономика у федераций, насколько они самоокупаемы — все индивидуально. Например, много говорится о трансферах «Зенита», но не забывайте, что этот клуб продал Халка за 100 млн долларов. И это рекордная сумма, за которую был продан игрок российской команды в Китай. Так что, если говорить о футболе, в разных клубах по-разному. То же самое могу сказать и о боях — в разных промоушенах по-разному.

    По официальной информации, «Зенит» продал Халка в «Шанхай СИПГ» за 56 миллионов евро.

    Канделаки: «До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18–24 не интересовалась спортом»

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2017 14:21
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июля 2017, 20:03

      Алишер продал Тину в Матч ТВ за 1000 евро..
      Мыж молчим?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 7 июля 2017, 19:04

      Одна её соска-подруга на полном серьёзе заявила, что население РФ 8 млн.чел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июля 2017, 17:19

      Чет Сарсания молчит по поводу этого заявления ! Или не к лицу отвечать на бабские сплетни !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 июля 2017, 17:18

      Из чего она это высосала?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 июля 2017, 17:02

      Зачем тогда пудрить мозги людям???? Так и сказали бы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 16:42

      услышала звон но не знает где он, Фурсенко же все сказал, что от продажи Халка Витселя и Гарая клуб выручил сто лямов

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 июля 2017, 16:09

      ваауууу)))у нас новый надежный источник появился!)

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 июля 2017, 16:03

      Всему вообще спорту в нашей стране триндец ... пока у руля люди далекие от спорта... такие как Виталий Леонтьевич...а генеральный директор единственного бесплатного спортивного канала в стране Канделаки...
      Мы так будем вечно в попе...

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 июля 2017, 16:01

      Вот же...мымра... строит из себя экспертов... то в одном, то в другом...
      Сразу фильм вспоминается один с гениальной фразой..."ты знаешь сколько километров ч..в нужно отсо..ть что бы такую машину купить..."
      Кто то же ее пихает (ну пёхает ессно)...так вылезла... Сидела бы на кухне хинкали бы лепила и не триндела...

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 июля 2017, 15:53

      Это она абстрактно? Или округлила? )

      -1
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