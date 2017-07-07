Канделаки заявила, что «Зенит» продал Халка за 100 миллионов

«Зенит» продал нападающего Халка в китайский «Шанхай СИПГ» за 100 миллионов долларов. Об этом сообщила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью информационному агентству RNS.

– Насколько сейчас, по вашей оценке, спорт монетизирован?

– Я не могу отвечать за весь спорт. Я не являюсь спортивным функционером: не знаю, какая экономика у федераций, насколько они самоокупаемы — все индивидуально. Например, много говорится о трансферах «Зенита», но не забывайте, что этот клуб продал Халка за 100 млн долларов. И это рекордная сумма, за которую был продан игрок российской команды в Китай. Так что, если говорить о футболе, в разных клубах по-разному. То же самое могу сказать и о боях — в разных промоушенах по-разному.

По официальной информации, «Зенит» продал Халка в «Шанхай СИПГ» за 56 миллионов евро.

Канделаки: «До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18–24 не интересовалась спортом»