Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канделаки заявила, что «Зенит» продал Халка за 100 миллионов

7 июля 2017, 14:21
23

«Зенит» продал нападающего Халка в китайский «Шанхай СИПГ» за 100 миллионов долларов. Об этом сообщила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью информационному агентству RNS.

– Насколько сейчас, по вашей оценке, спорт монетизирован?

– Я не могу отвечать за весь спорт. Я не являюсь спортивным функционером: не знаю, какая экономика у федераций, насколько они самоокупаемы — все индивидуально. Например, много говорится о трансферах «Зенита», но не забывайте, что этот клуб продал Халка за 100 млн долларов. И это рекордная сумма, за которую был продан игрок российской команды в Китай. Так что, если говорить о футболе, в разных клубах по-разному. То же самое могу сказать и о боях — в разных промоушенах по-разному.

По официальной информации, «Зенит» продал Халка в «Шанхай СИПГ» за 56 миллионов евро.

Канделаки: «До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18–24 не интересовалась спортом»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Халк Канделаки Тина
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1499426989
Вот так ляпнула... Таких уважаемых людей поставила в неудобное положение... Сделочка с Халком, вроде как, травой поросла... Освежила цифирки тётя... Осведомлённостью, типа, блеснула....
Ответить
Мяучело
1499428642
Если верить жителям самого солнечного города на северо западе, то строительство КРЕСТОВСКОГО и покупка трёх скамеек не является тяжёлой тратой для зенита, ведь все деньги окупает продажа зенитовской атрибутики. Эта тётя наверное, из той же категории. 100 млн. ога.
Ответить
ufos73
1499430024
Ага, а еще что она девочка, и живой куй ни когда не видела ))))
Ответить
APchelov
1499432005
Это она абстрактно? Или округлила? )
Ответить
zlobny_zenitos
1499432489
Вот же...мымра... строит из себя экспертов... то в одном, то в другом... Сразу фильм вспоминается один с гениальной фразой..."ты знаешь сколько километров ч..в нужно отсо..ть что бы такую машину купить..." Кто то же ее пихает (ну пёхает ессно)...так вылезла... Сидела бы на кухне хинкали бы лепила и не триндела...
Ответить
Garrincha58
1499434933
услышала звон но не знает где он, Фурсенко же все сказал, что от продажи Халка Витселя и Гарая клуб выручил сто лямов
Ответить
subbotaspartak
1499437096
Из чего она это высосала?
Ответить
dok66
1499437199
Чет Сарсания молчит по поводу этого заявления ! Или не к лицу отвечать на бабские сплетни !
Ответить
Амба Нагорск
1499443456
Одна её соска-подруга на полном серьёзе заявила, что население РФ 8 млн.чел.
Ответить
shinnik
1499446992
Алишер продал Тину в Матч ТВ за 1000 евро.. Мыж молчим?
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
5
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
37
Все новости
Все новости
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
37
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
7
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+