Геркус: «Сычев – легендарный игрок не только для «Локомотива», но и для всего российского футбола»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о целях на предстоящий сезон для «Казанки», которая будет представлять «железнодорожников» в Первенстве ПФЛ. Он отметил, что Дмитрий Сычев, подписавший однолетний контракт с клубом, даже не раздумывал над таким предложением.

— Какие задачи стоят перед «Казанкой» на сезон в ПФЛ?

— Основная цель – повышение в классе. Футболисты «Казанки» способны решить эту задачу и выйти в ФНЛ уже по итогам дебютного сезона в ПФЛ.

— Как пришла идея подписать контракт с Дмитрием Сычевым, который стал капитаном «Казанки»?

— Сычев – легендарный игрок не только для «Локомотива», но и для всего российского футбола. Очень здорово, что такой опытный профессионал будет играть в одной команде с нашими молодыми футболистами, передавать им свои знания и помогать нашему фарм-клубу решать поставленные задачи. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое принесет пользу как болельщикам и игрокам «Казанки», так и самому Дмитрию.

— На какой срок рассчитан контракт Сычева с «Казанкой», и как быстро он согласился на ваше предложение?

— Пока договор заключен на один год, а там посмотрим. Дмитрий даже не просил времени на раздумья, согласился сразу.

— Стоит ли ждать приобретений от основной команды «Локомотива» в текущем межсезонье?

— Мы всегда работаем в направлении усиления состава, рассматриваем различные варианты. Но говорить что-то конкретное о новичках команды пока рано.