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  • Геркус: «Сычев – легендарный игрок не только для «Локомотива», но и для всего российского футбола»

Геркус: «Сычев – легендарный игрок не только для «Локомотива», но и для всего российского футбола»

7 июля 2017, 07:55
9

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о целях на предстоящий сезон для «Казанки», которая будет представлять «железнодорожников» в Первенстве ПФЛ. Он отметил, что Дмитрий Сычев, подписавший однолетний контракт с клубом, даже не раздумывал над таким предложением.

— Какие задачи стоят перед «Казанкой» на сезон в ПФЛ?

— Основная цель – повышение в классе. Футболисты «Казанки» способны решить эту задачу и выйти в ФНЛ уже по итогам дебютного сезона в ПФЛ.

— Как пришла идея подписать контракт с Дмитрием Сычевым, который стал капитаном «Казанки»?

— Сычев – легендарный игрок не только для «Локомотива», но и для всего российского футбола. Очень здорово, что такой опытный профессионал будет играть в одной команде с нашими молодыми футболистами, передавать им свои знания и помогать нашему фарм-клубу решать поставленные задачи. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое принесет пользу как болельщикам и игрокам «Казанки», так и самому Дмитрию.

— На какой срок рассчитан контракт Сычева с «Казанкой», и как быстро он согласился на ваше предложение?

— Пока договор заключен на один год, а там посмотрим. Дмитрий даже не просил времени на раздумья, согласился сразу.

— Стоит ли ждать приобретений от основной команды «Локомотива» в текущем межсезонье?

— Мы всегда работаем в направлении усиления состава, рассматриваем различные варианты. Но говорить что-то конкретное о новичках команды пока рано.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Сычев Дмитрий Геркус Илья
Комментарии (9)
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Тамхар
1499408234
Слова многих лиц, цитируемых СМИ, ничего сейчас не стоят.... Ну какой он ЛЕГЕНДАРНЫЙ игрок? Чего ты мелешь, президент Геркус?
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turist82
1499408366
Для Спартака он - предатель и иуда
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insider_retro
1499410327
Простите, напомните в чём его легендарность?... Если он всё же легенда, то кто тогда Яшин, Стрельцов, Блохин и Черенков??...
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zigbert
1499413191
Нехорошо поступил со Спартаком. В этом и кроется его печальная судьба.
Ответить
Andrew01
1499413398
Один из первых российских игроков, который погнался за баблом и про...л карьеру....
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a_who
1499441698
Сбитый звездун !
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