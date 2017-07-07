Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геркус: «Сычев – легендарный игрок не только для «Локомотива», но и для всего российского футбола»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о целях на предстоящий сезон для «Казанки», которая будет представлять «железнодорожников» в Первенстве ПФЛ. Он отметил, что Дмитрий Сычев, подписавший однолетний контракт с клубом, даже не раздумывал над таким предложением.

    — Какие задачи стоят перед «Казанкой» на сезон в ПФЛ?

    — Основная цель – повышение в классе. Футболисты «Казанки» способны решить эту задачу и выйти в ФНЛ уже по итогам дебютного сезона в ПФЛ.

    — Как пришла идея подписать контракт с Дмитрием Сычевым, который стал капитаном «Казанки»?

    — Сычев – легендарный игрок не только для «Локомотива», но и для всего российского футбола. Очень здорово, что такой опытный профессионал будет играть в одной команде с нашими молодыми футболистами, передавать им свои знания и помогать нашему фарм-клубу решать поставленные задачи. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое принесет пользу как болельщикам и игрокам «Казанки», так и самому Дмитрию.

    — На какой срок рассчитан контракт Сычева с «Казанкой», и как быстро он согласился на ваше предложение?

    — Пока договор заключен на один год, а там посмотрим. Дмитрий даже не просил времени на раздумья, согласился сразу.

    — Стоит ли ждать приобретений от основной команды «Локомотива» в текущем межсезонье?

    — Мы всегда работаем в направлении усиления состава, рассматриваем различные варианты. Но говорить что-то конкретное о новичках команды пока рано.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 7 июля 2017, 18:34

      Сбитый звездун !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 7 июля 2017, 10:43

      Один из первых российских игроков, который погнался за баблом и про...л карьеру....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100684

      zigbert 7 июля 2017, 10:39

      Нехорошо поступил со Спартаком. В этом и кроется его печальная судьба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 09:52

      Простите, напомните в чём его легендарность?... Если он всё же легенда, то кто тогда Яшин, Стрельцов, Блохин и Черенков??...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > insider_retro 7 июля 2017, 13:55

      легендарный - это сам геркус...плетёт легенды не думая...Сыч всё просрал погнавшись за баблом...один из первых...в чём легендарность?что так и не заиграл нигде?в активе только ЧМ-2002,ЧЕ-2008 - в запасе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 7 июля 2017, 09:19

      Для Спартака он - предатель и иуда

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > turist82 7 июля 2017, 13:43

      на себя сначала посмотрите и кто ваш капитан?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 июля 2017, 09:17

      Слова многих лиц, цитируемых СМИ, ничего сейчас не стоят.... Ну какой он ЛЕГЕНДАРНЫЙ игрок? Чего ты мелешь, президент Геркус?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11