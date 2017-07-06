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  • Манчини попробует лично уговорить Маноласа перейти в «Зенит»

Манчини попробует лично уговорить Маноласа перейти в «Зенит»

6 июля 2017, 23:38
11

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини по-прежнему намерен привезти в город на Неве защитника итальянской «Ромы» Костаса Маноласа, который всячески дает понять, что не желает переезжать в Россию. Наставник планирует в скором времени лично пообщаться с греком и убедить его подписать контракт с сине-бело-голубыми.

Манолас ранее проигнорировал согласованный для него медицинский осмотр для «Зенита», который готов потратить на грека 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А защитник провел 33 матча, забив один гол. Недавно из «Ромы» в «Зенит» перешел полузащитник Леандро Паредес, который, очевидно, оказался более сговорчивым.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит Манолас Костас Манчини Роберто
Комментарии (11)
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insider_retro
1499373692
Главное - на колени не становится и заискивающе не смотреть в глаза....
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Tsigan
1499374335
С каких пор представитель убогой по футбольным меркам страны,пренебрегает нашим чемпионатом?!
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Houston
1499376968
главное под руль не залезать
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алекс88
1499377289
Может еще путин будет бегать за этим греком...ну не хочет он...подпишут и будет он стоять весь матч в носу ковырять за миллионы...на нем свет клином не сошелся...главное на миньетик не соглашайтесь...он же в тихую снимет это и будут бабки платить от позора
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sidul1
1499377792
Гарая вернут нужно,а его жене дать работу на Матч ТВ.этот грек бегом должен бежать в Зенит,пока зовут.греки,блин футболисты крутые.
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aurora5858
1499402736
Что за супер грек?
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яйва-яйва
1499410421
Понты!
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Дедушка Адольф
1499410658
Ахахаха
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zigbert
1499411975
Манчини зря приглашать не будет,другое дело сам Манолас колеблется и на это у него есть основания.А насчет нефутбольной страны можно вспомнить как в недавнем прошлом Греция стала чемпионом Европы.
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