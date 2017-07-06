Манчини попробует лично уговорить Маноласа перейти в «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини по-прежнему намерен привезти в город на Неве защитника итальянской «Ромы» Костаса Маноласа, который всячески дает понять, что не желает переезжать в Россию. Наставник планирует в скором времени лично пообщаться с греком и убедить его подписать контракт с сине-бело-голубыми.

Манолас ранее проигнорировал согласованный для него медицинский осмотр для «Зенита», который готов потратить на грека 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А защитник провел 33 матча, забив один гол. Недавно из «Ромы» в «Зенит» перешел полузащитник Леандро Паредес, который, очевидно, оказался более сговорчивым.