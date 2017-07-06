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    Манчини попробует лично уговорить Маноласа перейти в «Зенит»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини по-прежнему намерен привезти в город на Неве защитника итальянской «Ромы» Костаса Маноласа, который всячески дает понять, что не желает переезжать в Россию. Наставник планирует в скором времени лично пообщаться с греком и убедить его подписать контракт с сине-бело-голубыми.

    Манолас ранее проигнорировал согласованный для него медицинский осмотр для «Зенита», который готов потратить на грека 30 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Серии А защитник провел 33 матча, забив один гол. Недавно из «Ромы» в «Зенит» перешел полузащитник Леандро Паредес, который, очевидно, оказался более сговорчивым.

    Источник: Calciomercato

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    06.07.2017 23:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100684

      zigbert 7 июля 2017, 10:19

      Манчини зря приглашать не будет,другое дело сам Манолас колеблется и на это у него есть основания.А насчет нефутбольной страны можно вспомнить как в недавнем прошлом Греция стала чемпионом Европы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 7 июля 2017, 09:57

      Ахахаха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 7 июля 2017, 09:53

      Понты!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 7 июля 2017, 07:45

      Что за супер грек?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 7 июля 2017, 00:49

      Гарая вернут нужно,а его жене дать работу на Матч ТВ.этот грек бегом должен бежать в Зенит,пока зовут.греки,блин футболисты крутые.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 июля 2017, 00:41

      Может еще путин будет бегать за этим греком...ну не хочет он...подпишут и будет он стоять весь матч в носу ковырять за миллионы...на нем свет клином не сошелся...главное на миньетик не соглашайтесь...он же в тихую снимет это и будут бабки платить от позора

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 7 июля 2017, 00:36

      главное под руль не залезать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 6 июля 2017, 23:52

      С каких пор представитель убогой по футбольным меркам страны,пренебрегает нашим чемпионатом?!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 23:41

      Главное - на колени не становится и заискивающе не смотреть в глаза....

      1
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      Рейтинг: +1282

      Джой > insider_retro 6 июля 2017, 23:46

      Сразу представил кота из Шрека)

      1
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