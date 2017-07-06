Клиши находится в расположении «Истанбула ББ», с которым подпишет контракт

Защитник английского «Манчестер Сити» Гаэль Клиши продолжит карьеру в турецком «Истанбуле ББ», занявшем второе место в последнем розыгрыше своего национального чемпионата. Француз уже находится в расположении стамбульцев и 7 июля пройдет медицинское обследование.

За «горожан» Клиши выступал с 2011 года и успел с ними дважды выиграть АПЛ, взять два Кубка английской лиги и один Суперкубок Англии. Трансферная стоимость защитника оценивается в 7 миллионов евро.