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    Кубок мира по футболу побывает в 24 городах России

    Главный приз чемпионата мира-2018 до старта турнира преодолеет тур по 24 городам России, хозяйки предстоящего соревнования. 6 июля стало известно, что возможность вживую увидеть наиболее значимый трофей мирового футбола и сфотографироваться с ним будут иметь жители следующих городов:

    Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва.

    Тур начнется 1 сентября 2017 года. Сам чемпионат мира-2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля на московском стадионе «Лужники».

    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2017 20:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 07:24

      Ближайший Новосибирск, нормально.

      1
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 7 июля 2017, 01:44

      Почему нет Орехово-Зуево,ведь это родоначальники Российского футбола!!!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 00:10

      Представляю, с какой помпой будет проведена эта показуха в угоду ФИФА.... Столько бабла ввалят, позабыв, что главная цель этого - ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФУТБОЛА, а не селфи....

      0
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      Рейтинг: +35

      динамо тб 6 июля 2017, 23:31

      Упустили Владикавказ,все остальные города с командами чемпионами РФ есть,а про Осетию даже не вспомнили!ПОЗОР ДЖУНГЛЯМ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 6 июля 2017, 21:54

      А Киров где?(

      1
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 6 июля 2017, 21:24

      Ура, поглядеть дадут!!!

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 6 июля 2017, 20:40

      24 города!!! Можно в соцсетях запустить акцию "#worldcupchallenge", мне кажется найдётся множество любителей футбола, кто выложит в соцсети послания для следующего города, где кубок побывает и таким образом до самой Москвы...

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