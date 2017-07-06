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Кубок мира по футболу побывает в 24 городах России

6 июля 2017, 20:34
7

Главный приз чемпионата мира-2018 до старта турнира преодолеет тур по 24 городам России, хозяйки предстоящего соревнования. 6 июля стало известно, что возможность вживую увидеть наиболее значимый трофей мирового футбола и сфотографироваться с ним будут иметь жители следующих городов:

Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва.

Тур начнется 1 сентября 2017 года. Сам чемпионат мира-2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля на московском стадионе «Лужники».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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ARSteven89
1499362813
24 города!!! Можно в соцсетях запустить акцию "#worldcupchallenge", мне кажется найдётся множество любителей футбола, кто выложит в соцсети послания для следующего города, где кубок побывает и таким образом до самой Москвы...
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Vratarь
1499365450
Ура, поглядеть дадут!!!
Ответить
ilya43rus
1499367244
А Киров где?(
Ответить
динамо тб
1499373081
Упустили Владикавказ,все остальные города с командами чемпионами РФ есть,а про Осетию даже не вспомнили!ПОЗОР ДЖУНГЛЯМ!
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insider_retro
1499375402
Представляю, с какой помпой будет проведена эта показуха в угоду ФИФА.... Столько бабла ввалят, позабыв, что главная цель этого - ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФУТБОЛА, а не селфи....
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liverpool19861986
1499381066
Почему нет Орехово-Зуево,ведь это родоначальники Российского футбола!!!
Ответить
Дядя Серёжа
1499401476
Ближайший Новосибирск, нормально.
Ответить
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