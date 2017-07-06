Кубок мира по футболу побывает в 24 городах России

Главный приз чемпионата мира-2018 до старта турнира преодолеет тур по 24 городам России, хозяйки предстоящего соревнования. 6 июля стало известно, что возможность вживую увидеть наиболее значимый трофей мирового футбола и сфотографироваться с ним будут иметь жители следующих городов:

Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва.

Тур начнется 1 сентября 2017 года. Сам чемпионат мира-2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля на московском стадионе «Лужники».