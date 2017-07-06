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  • Ринат Билялетдинов: «Кокорин и Мамаев в «Краснодаре» – шампанское на поле»

Ринат Билялетдинов: «Кокорин и Мамаев в «Краснодаре» – шампанское на поле»

6 июля 2017, 15:28
4

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение о возможном обмене нападающего «Зенита» Александра Кокорина на форварда «Краснодара» Федора Смолова. По мнению специалиста, Кокорин в новой команде имеет шанс перезапустить карьеру.

– Как считаете, стоит ли «Краснодару» менять Смолова на Кокорина?

– Не знаю, это дело тренера – решать, менять одного на другого. Кто-то закинул эту мысль, и все ее начали обсуждать. Лучше спросить это у клубных руководителей: что там происходит, какие мысли рождаются. И рождаются ли вообще. Может, ничего и нет, а это мы просто все обсуждаем. Междусобойчик.

– Если Кокорин действительно окажется в «Краснодаре», сможет ли он там перезапустить карьеру?

– Почему нет? Сможет. Там квалифицированные партнеры. Вполне возможно. Это отличная мотивация – как он отнесется к очередному переходу, если он произойдет. Он сменил несколько команд, был в «Динамо», затем перешел в «Анжи», потом вернулся обратно, дальше – «Зенит». В принципе, не так уж и много, в этом нет ничего страшного.

– Смогут ли они сыграться с Павлом Мамаевым? И вообще чем обернется для «Краснодара» связка “Мамаев – Кокорин”?

– Знаете, я думаю, это будет предмет анекдотов, шуток, подкалываний. На поле их будет ждать шампанское (смеется).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кокорин Александр Билялетдинов Ринат
Комментарии (4)
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Stavropolets
1499344919
С шампанским тонко подметил
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Berdchanin
1499345063
В Зените все губят карьеру
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Svinka Pepa
1499350317
Кокорина хоть в ФК Север(Мурманск) отправь толку не будет, он завязал с футболом
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Бугимен
1499363431
Тогда пляжи Краснодарского края будут гудеть, Кокорин и Мамай приехали отдыхать.
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