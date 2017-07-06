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    Ринат Билялетдинов: «Кокорин и Мамаев в «Краснодаре» – шампанское на поле»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение о возможном обмене нападающего «Зенита» Александра Кокорина на форварда «Краснодара» Федора Смолова. По мнению специалиста, Кокорин в новой команде имеет шанс перезапустить карьеру.

    – Как считаете, стоит ли «Краснодару» менять Смолова на Кокорина?

    – Не знаю, это дело тренера – решать, менять одного на другого. Кто-то закинул эту мысль, и все ее начали обсуждать. Лучше спросить это у клубных руководителей: что там происходит, какие мысли рождаются. И рождаются ли вообще. Может, ничего и нет, а это мы просто все обсуждаем. Междусобойчик.

    – Если Кокорин действительно окажется в «Краснодаре», сможет ли он там перезапустить карьеру?

    – Почему нет? Сможет. Там квалифицированные партнеры. Вполне возможно. Это отличная мотивация – как он отнесется к очередному переходу, если он произойдет. Он сменил несколько команд, был в «Динамо», затем перешел в «Анжи», потом вернулся обратно, дальше – «Зенит». В принципе, не так уж и много, в этом нет ничего страшного.

    – Смогут ли они сыграться с Павлом Мамаевым? И вообще чем обернется для «Краснодара» связка “Мамаев – Кокорин”?

    – Знаете, я думаю, это будет предмет анекдотов, шуток, подкалываний. На поле их будет ждать шампанское (смеется).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 15:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 июля 2017, 20:50

      Тогда пляжи Краснодарского края будут гудеть, Кокорин и Мамай приехали отдыхать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 6 июля 2017, 17:11

      Кокорина хоть в ФК Север(Мурманск) отправь толку не будет, он завязал с футболом

      -2
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 6 июля 2017, 15:44

      В Зените все губят карьеру

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 6 июля 2017, 15:41

      С шампанским тонко подметил

      4
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