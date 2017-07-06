Один из лучших игроков Кубка конфедераций-2017 заинтересовал «Реал»

Разве его уже Бавария не купила? и на год назад в Шальке в аренду от отдала? читал тут вроде...
Полузащитник «Шальке-04» и сборной Германии Леон Горецка попал в сферу интересов «Реала». По информации La Sexta, в услугах 22-летнего футболиста нуждается главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан, который остался впечатлен игрой хавбека на Кубке конфедераций-2017.
Ранее сообщалось, что на немца также претендует «Бавария», которая желает приобрести игрока по окончании сезона-2017/18, когда тот получит статус свободного агента.
В прошедшем розыгрыше Бундеслиги Горецка провел 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Рыночная стоимость полузащитника составляет 23 миллиона евро.