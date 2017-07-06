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    Один из лучших игроков Кубка конфедераций-2017 заинтересовал «Реал»

    Полузащитник «Шальке-04» и сборной Германии Леон Горецка попал в сферу интересов «Реала». По информации La Sexta, в услугах 22-летнего футболиста нуждается главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан, который остался впечатлен игрой хавбека на Кубке конфедераций-2017.

    Ранее сообщалось, что на немца также претендует «Бавария», которая желает приобрести игрока по окончании сезона-2017/18, когда тот получит статус свободного агента.

    В прошедшем розыгрыше Бундеслиги Горецка провел 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Рыночная стоимость полузащитника составляет 23 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2017 13:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 7 июля 2017, 14:09

      Разве его уже Бавария не купила? и на год назад в Шальке в аренду от отдала? читал тут вроде...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 17:20

      И так и так шоколадно.... И сам не дурак и агент подскажет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июля 2017, 15:17

      Не думаю , что Шальке теперь за 23 ляма его продаст . Засветился хорошо на КК !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 6 июля 2017, 14:41

      В любом случае Успеха ему!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 июля 2017, 14:34

      Бавария в своём репертуаре. Башлять за игрока не хочет и ждёт гнилым способом окончания контракта, пообещав тому золотые горы.

      -1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > АртурZaСМ 6 июля 2017, 14:44

      Это бизнес, и ничего личного!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 июля 2017, 14:20

      Перетопчутся сливочные. Горецка в Бундеслиге нужен!

      3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 июля 2017, 14:06

      Ему же лучше будет если в Шальке останется.

      6
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