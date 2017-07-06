Один из лучших игроков Кубка конфедераций-2017 заинтересовал «Реал»

Полузащитник «Шальке-04» и сборной Германии ​Леон Горецка попал в сферу интересов «Реала». По информации La Sexta, в услугах 22-летнего футболиста нуждается главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан, который остался впечатлен игрой хавбека на Кубке конфедераций-2017.

Ранее сообщалось, что на немца также претендует «Бавария», которая желает приобрести игрока по окончании сезона-2017/18, когда тот получит статус свободного агента.

В прошедшем розыгрыше Бундеслиги Горецка провел 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Рыночная стоимость полузащитника составляет 23 миллиона евро.