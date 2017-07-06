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  • «Манчестер Юнайтед» договорился с «Эвертоном» о трансфере Лукаку за 75 миллионов

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Эвертоном» о трансфере Лукаку за 75 миллионов

6 июля 2017, 12:42
13

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер 24-летнего форварда. Игрок сборной Бельгии обойдется «красным дьяволам» в 75 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хочет как можно скорее заполучить футболиста, чтобы тот вместе с командой прошел предсезонную подготовку.

Напомним, что на Лукаку также претендовал «Челси».

В прошедшем сезоне чемпионата Англии нападающий забил 25 голов и сделал пять результативных передач в 36 матчах.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эвертон Лукаку Ромелу
Комментарии (13)
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TAGANROG 161
1499335550
Не плохое усиление перед ЛЧ.
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Kulima
1499341375
Ну хз хз..
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алекс88
1499342098
Моур пролетел
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melrond777
1499342144
не зря выкладывал фото с ним Погба)
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DeMoN-MUFC
1499342345
Ну и нормально!
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Sarco999
1499342480
Уже опровергли ! А так , вполне возможно ..., чего ещё ждать когда за трансферы Челси отвечает Эманело ( негр) , и женщина
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ARSteven89
1499342539
Вот это вообще будет огненный трансфер!!! Увести из-под носа главную трансферную цель прямого конкурента ("Челси" хотел приобрести Ромелу на смену Диего Косте), да ещё и Матича переманили на "красную" сторону Манчестера. Так на вскидку не припоминаю, кто из "МанЮнайтед" в "Челси" переходил перед знатным походом в ЛЧ...
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Armagiddon
1499343559
я не верю в это. Вроде бы Морату берут.... Хотя Лукаку однозначно лучше. Его брать надо 100 из 100.
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orzy
1499344519
Деньги на ветер, через год продадут за 30 надо было Морато и Хамес
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Аристократ Олжик
1499352074
даааа, делааааа . . . опять Челси не торопиться . . . надеюсь с Алли всё получится, и почему бы не обратить свое внимание на Харри Кейна?
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