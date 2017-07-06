«Манчестер Юнайтед» договорился с «Эвертоном» о трансфере Лукаку за 75 миллионов

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер 24-летнего форварда. Игрок сборной Бельгии обойдется «красным дьяволам» в 75 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хочет как можно скорее заполучить футболиста, чтобы тот вместе с командой прошел предсезонную подготовку.

Напомним, что на Лукаку также претендовал «Челси».

В прошедшем сезоне чемпионата Англии нападающий забил 25 голов и сделал пять результативных передач в 36 матчах.