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    «Манчестер Юнайтед» договорился с «Эвертоном» о трансфере Лукаку за 75 миллионов

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер 24-летнего форварда. Игрок сборной Бельгии обойдется «красным дьяволам» в 75 миллионов фунтов стерлингов.

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хочет как можно скорее заполучить футболиста, чтобы тот вместе с командой прошел предсезонную подготовку.

    Напомним, что на Лукаку также претендовал «Челси».

    В прошедшем сезоне чемпионата Англии нападающий забил 25 голов и сделал пять результативных передач в 36 матчах.

    Источник: BBC

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    06.07.2017 12:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 июля 2017, 17:41

      даааа, делааааа . . . опять Челси не торопиться . . . надеюсь с Алли всё получится, и почему бы не обратить свое внимание на Харри Кейна?

      0
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      Рейтинг: +142

      orzy 6 июля 2017, 15:35

      Деньги на ветер, через год продадут за 30 надо было Морато и Хамес

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      Ronaldinho24 > orzy 6 июля 2017, 16:10

      Этих двух донных игроков нельзя брать...

      0
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 6 июля 2017, 15:19

      я не верю в это. Вроде бы Морату берут.... Хотя Лукаку однозначно лучше. Его брать надо 100 из 100.

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 6 июля 2017, 15:02

      Вот это вообще будет огненный трансфер!!! Увести из-под носа главную трансферную цель прямого конкурента ("Челси" хотел приобрести Ромелу на смену Диего Косте), да ещё и Матича переманили на "красную" сторону Манчестера. Так на вскидку не припоминаю, кто из "МанЮнайтед" в "Челси" переходил перед знатным походом в ЛЧ...

      2
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 6 июля 2017, 15:01

      Уже опровергли ! А так , вполне возможно ..., чего ещё ждать когда за трансферы Челси отвечает Эманело ( негр) , и женщина

      0
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 6 июля 2017, 14:59

      Ну и нормально!

      1
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      Рейтинг: +18

      melrond777 6 июля 2017, 14:55

      не зря выкладывал фото с ним Погба)

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 июля 2017, 14:54

      Моур пролетел

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      Рейтинг: +1778

      Kulima 6 июля 2017, 14:42

      Ну хз хз..

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 6 июля 2017, 13:05

      Не плохое усиление перед ЛЧ.

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