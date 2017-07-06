«Зенит» не намерен расставаться с Дзюбой и Кокориным

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о том, что сине-бело-голубые заинтересованы в покупке нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Также Сарсания отметил, что в петербургском клубе не намерены в ближайшее время расставаться с форвардами Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает вариант обмена Кокорина на Смолова.

«Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена.

Уход Кокорина и Дзюбы? Такой вариант мы не рассматриваем», – сказал Сарсания.