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    «Зенит» не намерен расставаться с Дзюбой и Кокориным

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о том, что сине-бело-голубые заинтересованы в покупке нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Также Сарсания отметил, что в петербургском клубе не намерены в ближайшее время расставаться с форвардами Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает вариант обмена Кокорина на Смолова.

    «Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена.

    Уход Кокорина и Дзюбы? Такой вариант мы не рассматриваем», – сказал Сарсания.

    Источник: ТАСС

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    06.07.2017 12:18
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2017, 18:30

      А надо бы рассматривать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 16:42

      Сарсания ,ты уж определись.А то тебя хрен поймешь.Лепишь горбатого.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 16:41

      Дзюбу не трогать,а пацанчика с глаз долой!Аршавина на его место!Толку больше будет!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июля 2017, 16:09

      Да кому они нужны,один деревянный,другой вообще играть не может,выставили хороших игроков,набрали винегрет,не быть даже в тройке с этими игроками

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июля 2017, 15:35

      Зарплату Кокорина в РФПЛ никто не может потянуть . Куда они его сбагрят ! Разве что Зенит продолжит ему платить , а играть он будет, например , в Урале ! В Урале его быстро "перезагрузят" .

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 6 июля 2017, 15:27

      Продажа Дзюбы даже не обсуждается. А вот сможет ли Манчини заставить Кокорина пахать? Это вопрос. То, что Кокорин обладает столь редким у нас футбольным талантом, это несомненно. Но без пахоты с чёрным дымом и без заземления один только талант никому не нужен. Так и будет радовать редкими вспышками. К сожалению у нас народ работать не умеет. Или умеет, но таланта нет (Погребняк и другие), или талант есть, но работать не хочет как Кока.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 июля 2017, 14:07

      Странно. Почему бы не сбросить балласт ?

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 июля 2017, 13:41

      Ну значит будут платить ни за что

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июля 2017, 13:38

      Сарсания просто трепло-даже слушать противно.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июля 2017, 13:33

      Манчини скоро поймет,что эти два неусатых футболера пустое место на поле типа их Нету такой же

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