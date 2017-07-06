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«Зенит» не намерен расставаться с Дзюбой и Кокориным

6 июля 2017, 12:18
19

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о том, что сине-бело-голубые заинтересованы в покупке нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Также Сарсания отметил, что в петербургском клубе не намерены в ближайшее время расставаться с форвардами Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает вариант обмена Кокорина на Смолова.

«Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена.

Уход Кокорина и Дзюбы? Такой вариант мы не рассматриваем», – сказал Сарсания.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем Смолов Федор Кокорин Александр Сарсания Константин
Комментарии (19)
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лёха72
1499333242
шлак
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Urry
1499333399
Кокорина могли бы и отдать по сходной цене
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алекс88
1499333998
А попробуйте и рассмотрите...статистику кокоши к примеру как нападающего....она провальна...защитники больше забивают чем этот недонападающий....после динамо этот черт вообще нулевую игру показывает..он даже дубль не усилит
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Добрый Бобер
1499334134
Болельщики остальных клубов облегченно выдохнули.
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insider_retro
1499334643
Конечно, сложно преодолеть эту неразрывную тягу сердец и единение душ!!.. Расставание, боль утраты.... Это не про них...
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DeutschlandUberAlles
1499339272
Странно. Почему бы не сбросить балласт ?
Ответить
Mahone
1499346564
Да кому они нужны,один деревянный,другой вообще играть не может,выставили хороших игроков,набрали винегрет,не быть даже в тройке с этими игроками
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Red narva
1499348501
Дзюбу не трогать,а пацанчика с глаз долой!Аршавина на его место!Толку больше будет!
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Red narva
1499348574
Сарсания ,ты уж определись.А то тебя хрен поймешь.Лепишь горбатого.
Ответить
OfaZavr
1499355011
А надо бы рассматривать.
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