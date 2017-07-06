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Камачо обойдется «Вольфсбургу» в 15 миллионов

6 июля 2017, 08:06

Полузащитник «Малаги» Игнасио Камачо может начать следующий сезон в немецкой Бундеслиге. В его услугах проявляет заинтересованность «Вольфсбург».

Клубы уже провели первый этап переговоров, заключив предварительное соглашение. Сумма трансферной сделки оценивается в 15 миллионов евро, хотя испанская сторона рассчитывала выручить от этой продажи не менее 18 миллионов.

В прошедшем сезоне Камачо сыграл в 35 матчах испанской Примеры, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

Источник: Marca
Испания. Примера Германия. Бундеслига Трансферы Малага Вольфсбург Камачо Игнасио
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