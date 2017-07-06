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Рязанцев сменит «Зенит» на «Амкар»

6 июля 2017, 00:13
27

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев продолжит карьеру в «Амкаре». Об этом сообщил главный тренер красно-черных Гаджи Гаджиев. По словам специалиста, 30-летний хавбек перейдет в клуб из Перми на правах аренды до конца сезона-2017/18.

«Вопрос по Рязанцеву, можно сказать, решен. Речь идет об аренде. Он уже был в расположении команды: мы хотели посмотреть на то, как он вольется в коллектив, ему тоже нужно было понять, насколько будет у нас комфортно.

Нельзя исключать, что кто-то получит травму или покинет команду, но на сегодняшний момент единственное, что хотелось бы усилить, эта линия атаки. Но это вопрос довольно сложный, поскольку требует серьезных вложений. А брать игрока того же уровня, что у нас уже есть, не считаю нужным», — сказал Гаджиев.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Рязанцев Александр Гаджиев Гаджи
Комментарии (27)
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ArReal
1499307784
Сколько карьер футболистов российских сломал Зенит,чтобы просто ослабить конкурентов -Семак,Бухаров,Рязанцев,Новосельцев,Быстров теперь ещё Полоз с Ерохиным...
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sprint5
1499308634
потерянные годы в Зените
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Одинокий волк Маквейд
1499310705
Еще один в аренду. Фурсенко, это ты называл эффективными инвестициями?
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Сибирь за Спартак
1499312703
Про Зенит промолчу, кто в теме и так все понимает. Надеюсь, что череда этих не состоявшихся игроков заставит сто раз подумать других, когда их позовут в этот клуб.
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сапёр75
1499316192
Надеюсь пользу принесёт.
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perm 242
1499327121
годное приобретение ( хоть и на год )...
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Gullit 76
1499329515
Жалко Рязанцева - какой год игрок сборной сидит на лавке.Ему надо играть - сейчас не важно где.
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Евгений wolf
1499330450
для каждого игрока своя команда...кто то звездил в одном клубе а при переходе потух..а кто то из фнл выскакивает и играет..
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insider_retro
1499336352
Один-два сезона ещё вполне может полноценно отыграть... Опыт и мотивация есть.... Доверие тренера и удачу в одну упряжку - и вот уже и заблистал Александр!...
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Red narva
1499349951
Успехов Саша!Ты еще докажешь,что можешь играть на высоком уровне!
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