Рязанцев сменит «Зенит» на «Амкар»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев продолжит карьеру в «Амкаре». Об этом сообщил главный тренер красно-черных Гаджи Гаджиев. По словам специалиста, 30-летний хавбек перейдет в клуб из Перми на правах аренды до конца сезона-2017/18.

«Вопрос по Рязанцеву, можно сказать, решен. Речь идет об аренде. Он уже был в расположении команды: мы хотели посмотреть на то, как он вольется в коллектив, ему тоже нужно было понять, насколько будет у нас комфортно.

Нельзя исключать, что кто-то получит травму или покинет команду, но на сегодняшний момент единственное, что хотелось бы усилить, эта линия атаки. Но это вопрос довольно сложный, поскольку требует серьезных вложений. А брать игрока того же уровня, что у нас уже есть, не считаю нужным», — сказал Гаджиев.