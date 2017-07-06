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    Рязанцев сменит «Зенит» на «Амкар»

    Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев продолжит карьеру в «Амкаре». Об этом сообщил главный тренер красно-черных Гаджи Гаджиев. По словам специалиста, 30-летний хавбек перейдет в клуб из Перми на правах аренды до конца сезона-2017/18.

    «Вопрос по Рязанцеву, можно сказать, решен. Речь идет об аренде. Он уже был в расположении команды: мы хотели посмотреть на то, как он вольется в коллектив, ему тоже нужно было понять, насколько будет у нас комфортно.

    Нельзя исключать, что кто-то получит травму или покинет команду, но на сегодняшний момент единственное, что хотелось бы усилить, эта линия атаки. Но это вопрос довольно сложный, поскольку требует серьезных вложений. А брать игрока того же уровня, что у нас уже есть, не считаю нужным», — сказал Гаджиев.

    Источник: ФАН

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    06.07.2017 00:13
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 17:05

      Успехов Саша!Ты еще докажешь,что можешь играть на высоком уровне!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 13:19

      Один-два сезона ещё вполне может полноценно отыграть... Опыт и мотивация есть.... Доверие тренера и удачу в одну упряжку - и вот уже и заблистал Александр!...

      2
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      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 6 июля 2017, 11:40

      для каждого игрока своя команда...кто то звездил в одном клубе а при переходе потух..а кто то из фнл выскакивает и играет..

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 июля 2017, 11:25

      Жалко Рязанцева - какой год игрок сборной сидит на лавке.Ему надо играть - сейчас не важно где.

      1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 6 июля 2017, 10:45

      годное приобретение ( хоть и на год )...

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 6 июля 2017, 10:20

      Усиление для Амкара!

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 6 июля 2017, 09:42

      Всё очевидно. Очень сильно сдал. И только не надо говорить , что не попадал в состав . Возможность показать себя была предоставлена у дедушки , да и у нового тренера. И что???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 6 июля 2017, 08:07

      Аренда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 июля 2017, 07:43

      Надеюсь пользу принесёт.

      3
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 июля 2017, 06:45

      Про Зенит промолчу, кто в теме и так все понимает. Надеюсь, что череда этих не состоявшихся игроков заставит сто раз подумать других, когда их позовут в этот клуб.

      6
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      Рейтинг: +71

      KraB_EgoR > Сибирь за Спартак 6 июля 2017, 08:43

      а нет ощущения, что от игроков тоже что-то зависит? почему то у Анюкова, Зырянова, Смольникова, Широкова, Погребняка всё нормально сложилось.
      пожалуй промолчу, кто в теме и так всё понимает)

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Сибирь за Спартак 6 июля 2017, 13:20

      Попадание.... В точку...

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