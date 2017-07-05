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    Бонифаци: «Рад, что мне сделал предложение такой большой клуб, как «Зенит»

    Защитник «Торино» Кевин Бонифаци подтвердил информацию о том, что в его услугах заинтересован «Зенит». Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за 21-летнего итальянского футболиста 7-8 миллионов евро.

    «Это правда, что «Зенит» сделал мне предложение. Скорее всего, в ближайшее время я покину «Торино». Очень рад, ведь «Зенит» – очень большой клуб.

    Роберто Манчини? Нет, никаких контактов с ним не было», – приводит слова Бонифаци Sportitalia.

    В прошедшем сезоне Бонифаци выступал на правах аренды за СПАЛ. Защитник провел 20 матчей в Серии Б, в которых забил три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2017 13:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 5 июля 2017, 19:51

      Даешь собственного Бонифация в каждую команду РФПЛ! )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 16:56

      Пока вижу только один плюс - он в совершенстве владеет итальянским . (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 5 июля 2017, 15:12

      не кому лавку протирать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 5 июля 2017, 13:33

      Чёт этого парня даже ютуб не знает,не к добру это))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      UniQueLO 5 июля 2017, 13:17

      Ожидания - Манолас, реальность - Бонифаци

      2
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