Бонифаци: «Рад, что мне сделал предложение такой большой клуб, как «Зенит»

Защитник «Торино» Кевин Бонифаци подтвердил информацию о том, что в его услугах заинтересован «Зенит». Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за 21-летнего итальянского футболиста 7-8 миллионов евро.

«Это правда, что «Зенит» сделал мне предложение. Скорее всего, в ближайшее время я покину «Торино». Очень рад, ведь «Зенит» – очень большой клуб.

Роберто Манчини? Нет, никаких контактов с ним не было», – приводит слова Бонифаци Sportitalia.

В прошедшем сезоне Бонифаци выступал на правах аренды за СПАЛ. Защитник провел 20 матчей в Серии Б, в которых забил три гола.