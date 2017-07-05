Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хомуха назвал уход Тошича потерей для ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха назвал уход полузащитника Зорана Тошича из армейского клуба серьезной потерей. Напомним, что 30-летний Тошич пришел в ЦСКА в 2010 году. За это время он провел 241 матч и забил 47 голов. Он трижды выиграл чемпионат России, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны.

    – Несомненно, это потеря, потому что Тошич – опытный, дефицитный футболист хорошего уровня, с левой ногой. Если ему не будет качественной замены, то уход Тошича может стать ощутимым для ЦСКА на данном этапе.

    – Стоило ли Тошичу соглашаться на понижение зарплаты?

    – Если у него есть вариант, при котором он не столь существенно теряет в зарплате, а такой вариант, наверное, имеется, то из-за этого, он, по-видимому, и отказался от понижения доходов.

    – Будет ли спрос на Тошича в России?

    – Клубы первой пятерки вряд ли им заинтересуются, потому что это возрастной футболист, а команды из второй пятерки, наверное, не потянут его зарплату. Скорее всего, он продолжит карьеру в Турции или арабских странах, где ему предложат те деньги, которые он хочет получать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 5 июля 2017, 15:38

      Получается, что мог остаться, но не устроила зарплата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 5 июля 2017, 11:20

      Спасибо ему, но время берёт своё.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11