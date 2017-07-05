Хомуха назвал уход Тошича потерей для ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха назвал уход полузащитника Зорана Тошича из армейского клуба серьезной потерей. Напомним, что 30-летний Тошич пришел в ЦСКА в 2010 году. За это время он провел 241 матч и забил 47 голов. Он трижды выиграл чемпионат России, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны.

– Несомненно, это потеря, потому что Тошич – опытный, дефицитный футболист хорошего уровня, с левой ногой. Если ему не будет качественной замены, то уход Тошича может стать ощутимым для ЦСКА на данном этапе.

– Стоило ли Тошичу соглашаться на понижение зарплаты?

– Если у него есть вариант, при котором он не столь существенно теряет в зарплате, а такой вариант, наверное, имеется, то из-за этого, он, по-видимому, и отказался от понижения доходов.

– Будет ли спрос на Тошича в России?

– Клубы первой пятерки вряд ли им заинтересуются, потому что это возрастной футболист, а команды из второй пятерки, наверное, не потянут его зарплату. Скорее всего, он продолжит карьеру в Турции или арабских странах, где ему предложат те деньги, которые он хочет получать.