Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Прядкин: «В следующем сезоне системы видоповторов в РФПЛ не будет»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что не стоит ждать введения системы видеоповторов в Премьер-лиге со следующего сезона. Он заявил, что скорее всего данный вопрос будет решен после чемпионата мира-2018.

    «Мы на общем собрании рассматривали вопрос с видеоповторами и, будь возможность ввести эту процедуру с нового сезона, клубы бы поддержали. Возражений вообще не было. Но это достаточно длительный процесс – необходимо разрешение международных организаций. В новом сезоне это пока введено не будет. После чемпионата мира-2018? Только приветствуем. Но в следующем сезоне введение видеоповторов пока невозможно, мы просто не успеем. Нет ни технических возможностей, ни разрешений.

    Нельзя ли решить этот вопрос за две недели? Нет. Сомневаюсь, что ФИФА в год чемпионата мира позволит нам пользоваться своим оборудованием. По окончании турнира – возможно, переговоры, насколько знаю, ведутся. Но система недешевая. Возможно, в тестовом режиме Сергей Галицкий установит систему, а по ходу чемпионата мы получим разрешение – тогда можем начать использование видеоповторов», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2017 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 июля 2017, 18:52

      Еще на год "кормушку" продлили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3942

      Kollljan 4 июля 2017, 18:41

      Естественно! С видеоповторами очень трудно будет судьям мухлевать на поле в пользу Спартака.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июля 2017, 18:16

      Если Галицкий российскую разработку будет использовать в тестовом режиме - просто респект ! Она на порядок будет дешевле ! Процесс сертификации УЕФА , ФИФА хоть и сложный , но вполне возможный !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 16:38

      Лучше бы так - Прядкина не будет, а повторы будут. Люди бы увидели, что есть прогресс.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 16:03

      Вы с Будогосским не общаетесь? Он говорит, будем вводить.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 15:39

      Ты не особо и рвешься вводить повторы, в тесте может поставить хоть кто без всяких разрешений.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 июля 2017, 15:10

      значит чемпионат опять "выиграют" столичные мешки

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11