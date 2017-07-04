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  • Прядкин: «В следующем сезоне системы видоповторов в РФПЛ не будет»

Прядкин: «В следующем сезоне системы видоповторов в РФПЛ не будет»

4 июля 2017, 14:53
7

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что не стоит ждать введения системы видеоповторов в Премьер-лиге со следующего сезона. Он заявил, что скорее всего данный вопрос будет решен после чемпионата мира-2018.

«Мы на общем собрании рассматривали вопрос с видеоповторами и, будь возможность ввести эту процедуру с нового сезона, клубы бы поддержали. Возражений вообще не было. Но это достаточно длительный процесс – необходимо разрешение международных организаций. В новом сезоне это пока введено не будет. После чемпионата мира-2018? Только приветствуем. Но в следующем сезоне введение видеоповторов пока невозможно, мы просто не успеем. Нет ни технических возможностей, ни разрешений.

Нельзя ли решить этот вопрос за две недели? Нет. Сомневаюсь, что ФИФА в год чемпионата мира позволит нам пользоваться своим оборудованием. По окончании турнира – возможно, переговоры, насколько знаю, ведутся. Но система недешевая. Возможно, в тестовом режиме Сергей Галицкий установит систему, а по ходу чемпионата мы получим разрешение – тогда можем начать использование видеоповторов», – сказал Прядкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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карасевщина
1499170248
значит чемпионат опять "выиграют" столичные мешки
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Сибирь за Спартак
1499171986
Ты не особо и рвешься вводить повторы, в тесте может поставить хоть кто без всяких разрешений.
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Svoysvoemubrat
1499173385
Вы с Будогосским не общаетесь? Он говорит, будем вводить.
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Одинокий волк Маквейд
1499175527
Лучше бы так - Прядкина не будет, а повторы будут. Люди бы увидели, что есть прогресс.
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dok66
1499181399
Если Галицкий российскую разработку будет использовать в тестовом режиме - просто респект ! Она на порядок будет дешевле ! Процесс сертификации УЕФА , ФИФА хоть и сложный , но вполне возможный !
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Kollljan
1499182887
Естественно! С видеоповторами очень трудно будет судьям мухлевать на поле в пользу Спартака.
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Serjoga
1499183521
Еще на год "кормушку" продлили!
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