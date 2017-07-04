Прядкин: «В следующем сезоне системы видоповторов в РФПЛ не будет»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что не стоит ждать введения системы видеоповторов в Премьер-лиге со следующего сезона. Он заявил, что скорее всего данный вопрос будет решен после чемпионата мира-2018.

«Мы на общем собрании рассматривали вопрос с видеоповторами и, будь возможность ввести эту процедуру с нового сезона, клубы бы поддержали. Возражений вообще не было. Но это достаточно длительный процесс – необходимо разрешение международных организаций. В новом сезоне это пока введено не будет. После чемпионата мира-2018? Только приветствуем. Но в следующем сезоне введение видеоповторов пока невозможно, мы просто не успеем. Нет ни технических возможностей, ни разрешений.

Нельзя ли решить этот вопрос за две недели? Нет. Сомневаюсь, что ФИФА в год чемпионата мира позволит нам пользоваться своим оборудованием. По окончании турнира – возможно, переговоры, насколько знаю, ведутся. Но система недешевая. Возможно, в тестовом режиме Сергей Галицкий установит систему, а по ходу чемпионата мы получим разрешение – тогда можем начать использование видеоповторов», – сказал Прядкин.