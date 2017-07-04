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  • Агент Лодыгина: «Игрок останется в «Зените», предложений от других клубов нет»

Агент Лодыгина: «Игрок останется в «Зените», предложений от других клубов нет»

4 июля 2017, 14:32
8

Агент Хельмут Рихтер, представляющий интересы голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, подчеркнул, что 27-летний игрок не перейдет в другой клуб, так как ему не поступало ни одного предложения.

Ранее спортивный директор петербуржцев Константин Сарсания отметил, что страж ворот может продолжить карьеру в ПАОКе.

«У Лодыгина еще два года контракта с «Зенитом», он останется в клубе. На данный момент мы не имеем ни одного предложения от других команд», – сказал Рихтер.

В прошлом сезоне Лодыгин провел в РФПЛ 15 поединков, однако во второй части чемпионата прочно уселся на скамейку запасных, уступив место в воротах зимнему новобранцу сине-бело-голубых Андрею Луневу. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2019 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (8)
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kiril1986
1499168939
Кому он нужен))))))))Нашли воротчика
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Джой
1499169187
На данный момент мы не имеем ни одного предложения от других команд, – Удивился Рихтер.
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Asbjorn
1499170345
На банке пусть сидит,лунев в сто раз лучше играет
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Сибирь за Спартак
1499171132
Куда же он уйдет, если никто не зовет.
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nik55
1499171529
средний вратарь каких много
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Svoysvoemubrat
1499173508
Два года зарплата бежит, а там агент найдет вариант.
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Одинокий волк Маквейд
1499175635
Начал здорово, а потом как чертик наворожил, косяк за косяком. Может пройдет черная полоса.
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Тазит
1499181036
В Арарат пусть уходит... И назовется Лодыгяном...
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