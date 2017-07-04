Агент Лодыгина: «Игрок останется в «Зените», предложений от других клубов нет»

Агент Хельмут Рихтер, представляющий интересы голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, подчеркнул, что 27-летний игрок не перейдет в другой клуб, так как ему не поступало ни одного предложения.

Ранее спортивный директор петербуржцев Константин Сарсания отметил, что страж ворот может продолжить карьеру в ПАОКе.

«У Лодыгина еще два года контракта с «Зенитом», он останется в клубе. На данный момент мы не имеем ни одного предложения от других команд», – сказал Рихтер.

В прошлом сезоне Лодыгин провел в РФПЛ 15 поединков, однако во второй части чемпионата прочно уселся на скамейку запасных, уступив место в воротах зимнему новобранцу сине-бело-голубых Андрею Луневу. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2019 года.