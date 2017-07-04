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    Агент Лодыгина: «Игрок останется в «Зените», предложений от других клубов нет»

    Агент Хельмут Рихтер, представляющий интересы голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, подчеркнул, что 27-летний игрок не перейдет в другой клуб, так как ему не поступало ни одного предложения.

    Ранее спортивный директор петербуржцев Константин Сарсания отметил, что страж ворот может продолжить карьеру в ПАОКе.

    «У Лодыгина еще два года контракта с «Зенитом», он останется в клубе. На данный момент мы не имеем ни одного предложения от других команд», – сказал Рихтер.

    В прошлом сезоне Лодыгин провел в РФПЛ 15 поединков, однако во второй части чемпионата прочно уселся на скамейку запасных, уступив место в воротах зимнему новобранцу сине-бело-голубых Андрею Луневу. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2019 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2017 14:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 4 июля 2017, 18:10

      В Арарат пусть уходит... И назовется Лодыгяном...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 16:40

      Начал здорово, а потом как чертик наворожил, косяк за косяком. Может пройдет черная полоса.

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 16:05

      Два года зарплата бежит, а там агент найдет вариант.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 4 июля 2017, 15:32

      средний вратарь каких много

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 15:25

      Куда же он уйдет, если никто не зовет.

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 июля 2017, 15:12

      На банке пусть сидит,лунев в сто раз лучше играет

      0
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      Рейтинг: +1282

      Джой 4 июля 2017, 14:53

      На данный момент мы не имеем ни одного предложения от других команд, – Удивился Рихтер.

      2
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 4 июля 2017, 14:48

      Кому он нужен))))))))Нашли воротчика

      -1
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