Агент Фойта не в курсе готовности «Зенита» приобрести футболиста

Агент защитника «Эстудиантес» Хуана Фойта прокомментировал информацию о желании «Зенита» приобрести игрока. Ранее сообщалось, что питерский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста 11 миллионов евро.

«Вам лучше спросить о переходе Фойта у представителей «Эстудиантес». Клуб не показывал нам документа с предложением «Зенита» о выкупе футболиста», – заявил Даниэль Болотникофф.

В минувшем сезоне Фойт провел в чемпионате Аргентины семь матчей, в которых результативными действиями не отличился.