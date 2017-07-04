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    Агент Фойта не в курсе готовности «Зенита» приобрести футболиста

    Агент защитника «Эстудиантес» Хуана Фойта прокомментировал информацию о желании «Зенита» приобрести игрока. Ранее сообщалось, что питерский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста 11 миллионов евро.

    «Вам лучше спросить о переходе Фойта у представителей «Эстудиантес». Клуб не показывал нам документа с предложением «Зенита» о выкупе футболиста», – заявил Даниэль Болотникофф.

    В минувшем сезоне Фойт провел в чемпионате Аргентины семь матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2017 08:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 09:23

      Похоже на армейский юмор.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июля 2017, 09:03

      19 лет какой нах...н из него защитник ему еще в юношах играть

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