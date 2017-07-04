Ветеран «Зенита»: «Смолов — лучший нападающий чемпионата России»

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал информацию о желании питерского клуба приобрести у «Краснодара» Федора Смолова. Сумма отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро.

«Желание у клуба приобрести форварда наверняка есть, потому что Федор, очевидно, лучший нападающий чемпионата России, да еще и имеющий российский паспорт. Большую роль здесь наверняка также играет главный тренер команды Роберто Манчини, он, думаю, готов как к приобретению Смолова, так и к обмену на имеющихся футболистов.

Но мы знаем, что ранее «Краснодар» требовал 30 миллионов евро у «Спартака» за форварда, а это достаточно большая сумма.

Читал, что «Зениту» краснодарцы готовы отдать игрока и за 16 миллионов, но эта сумма, наверное, включает в себя обмен на другого игрока с доплатой. Питерцы ранее приобретали футболистов слабее, чем Смолов, так почему бы и не вложить 16 миллионов евро в игрока с российским паспортом», — заявил Булавин.

В сезоне-2016/17 Смолов провел 20 матчей в чемпионате России, в которых забил 18 голов.