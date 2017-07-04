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Ветеран «Зенита»: «Смолов — лучший нападающий чемпионата России»

4 июля 2017, 08:00
5

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал информацию о желании питерского клуба приобрести у «Краснодара» Федора Смолова. Сумма отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро.

«Желание у клуба приобрести форварда наверняка есть, потому что Федор, очевидно, лучший нападающий чемпионата России, да еще и имеющий российский паспорт. Большую роль здесь наверняка также играет главный тренер команды Роберто Манчини, он, думаю, готов как к приобретению Смолова, так и к обмену на имеющихся футболистов.
Но мы знаем, что ранее «Краснодар» требовал 30 миллионов евро у «Спартака» за форварда, а это достаточно большая сумма.

Читал, что «Зениту» краснодарцы готовы отдать игрока и за 16 миллионов, но эта сумма, наверное, включает в себя обмен на другого игрока с доплатой. Питерцы ранее приобретали футболистов слабее, чем Смолов, так почему бы и не вложить 16 миллионов евро в игрока с российским паспортом», — заявил Булавин.

В сезоне-2016/17 Смолов провел 20 матчей в чемпионате России, в которых забил 18 голов.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Смолов Федор
Комментарии (5)
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a-rakhmatov
1499145255
Бомбардир лучший, но нападающий не лучший.....
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lekseij2007
1499150785
Так только с командами уровня РФ и может забивать
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Дядя Серёжа
1499151320
Зенит может взять, чтоб Спартаку не достался, но Галицкий пока не сдался.
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zlobny_zenitos
1499159834
Просто кошмар...обыкновенный нападающий, при том, что нестабильный...и такие деньги... Проклятый Мутко со своим лимитом... просто трэш...
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