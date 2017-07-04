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    Ветеран «Зенита»: «Смолов — лучший нападающий чемпионата России»

    Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал информацию о желании питерского клуба приобрести у «Краснодара» Федора Смолова. Сумма отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро.

    «Желание у клуба приобрести форварда наверняка есть, потому что Федор, очевидно, лучший нападающий чемпионата России, да еще и имеющий российский паспорт. Большую роль здесь наверняка также играет главный тренер команды Роберто Манчини, он, думаю, готов как к приобретению Смолова, так и к обмену на имеющихся футболистов.
    Но мы знаем, что ранее «Краснодар» требовал 30 миллионов евро у «Спартака» за форварда, а это достаточно большая сумма.

    Читал, что «Зениту» краснодарцы готовы отдать игрока и за 16 миллионов, но эта сумма, наверное, включает в себя обмен на другого игрока с доплатой. Питерцы ранее приобретали футболистов слабее, чем Смолов, так почему бы и не вложить 16 миллионов евро в игрока с российским паспортом», — заявил Булавин.

    В сезоне-2016/17 Смолов провел 20 матчей в чемпионате России, в которых забил 18 голов.

    Источник: Rusfootball.info

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    04.07.2017 08:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 4 июля 2017, 12:17

      Просто кошмар...обыкновенный нападающий, при том, что нестабильный...и такие деньги... Проклятый Мутко со своим лимитом... просто трэш...

      1
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 4 июля 2017, 09:55

      Зенит может взять, чтоб Спартаку не достался, но Галицкий пока не сдался.

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 4 июля 2017, 09:46

      Так только с командами уровня РФ и может забивать

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 июля 2017, 08:14

      Бомбардир лучший, но нападающий не лучший.....

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