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  • Мостовой не исключил, что предпринимаются попытки ухудшить обстановку в сборной России

Мостовой не исключил, что предпринимаются попытки ухудшить обстановку в сборной России

4 июля 2017, 07:12
40

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о наличии в национальной команде конфликта между игроками и главным тренером Станиславом Черчесовым. Ветеран не исключил, что кто-то извне старается дестабилизировать обстановку в сборной.

«Полагаю, что новости подобного рода, если это кому-то будет нужно, могут ухудшить атмосферу в сборной перед чемпионатом мира-2018. И я вполне допускаю, что кому-то это может быть выгодно. В футболе, тем более в нашем, я вообще не удивляюсь ничему.

Раньше были конфликты сторон, но мы сделать ничего не могли, было другое время, другая жизнь, нас, футболистов, никто не уважал и не слушал. А сейчас может все произойти», — сказал Мостовой.

Ранее Черчесов отметил, что у него нет конфликта с игроками сборной.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Россия Мостовой Александр
Комментарии (40)
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Сибирь за Спартак
1499143954
Игры толком нет, давайте еще перегрыземся.
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Svoysvoemubrat
1499145836
В Челси по ходу сезона у Конте и Диего Косты конфликт был, мама не горюй. Но хватило ума не усугублять, выиграли чемпионат и теперь каждый волен идти своим путем.
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subbotaspartak
1499146599
Как можно ухудшить ливерную колбасу Или божью росу?...
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Одинокий волк Маквейд
1499146971
Трудно дать рецепт, тут консилиум нужен.
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Bivaliy67
1499147886
"..было другое время, другая жизнь, нас, футболистов, никто не уважал и не слушал.." - а уже забыли, как Павла Садырина слили? Никто их не слушал.., ну-ну...
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insider_retro
1499149432
Некрасивая возня... Тем более, есть повод руководству РФС задуматься, оценить ситуацию и действовать... Провести расширенную конференцию с широким привлечением участников, допустить оглашение самых неудобных вопросов и расставить ПУБЛИЧНО все точки... Иначе так и будет тлеть всякая херня...
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lekseij2007
1499150718
Да кому это надо? Я понимаю, если в сборной Германии к примеру будут ситуацию ухудшать. А в нашей сборной то что ухудшать? Уровень то и так ниже плинтуса.
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Сибирь за Спартак
1499152459
Опять заговор. Это спартаковские конфедераты воду мутят, хотят Карреру в тренеры пропихнуть. И Смолова Глушаков, говорят, звал в Спартак. Обещал 2-3 паса голевых за игру давать. Почти как Промесу. От спартачей все, в сборную приехали все, кого пригласили специально, чтобы кворум был. Нет бы, как другие, больничными листами прикрыться.
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Sanches 1204
1499155258
Хотите хороший результат,ставьте Бердыева тренером!!!Нет же,упрямо пихают Черчесова,хоть и специалисты и болельщики против него
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Одинокий волк Маквейд
1499161584
Где Лебедев, сын Жириновского, внук юриста, тут госдеп обосновался, есть кому морду бить и кроме Жиркова?
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