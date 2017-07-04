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    Мостовой не исключил, что предпринимаются попытки ухудшить обстановку в сборной России

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о наличии в национальной команде конфликта между игроками и главным тренером Станиславом Черчесовым. Ветеран не исключил, что кто-то извне старается дестабилизировать обстановку в сборной.

    «Полагаю, что новости подобного рода, если это кому-то будет нужно, могут ухудшить атмосферу в сборной перед чемпионатом мира-2018. И я вполне допускаю, что кому-то это может быть выгодно. В футболе, тем более в нашем, я вообще не удивляюсь ничему.

    Раньше были конфликты сторон, но мы сделать ничего не могли, было другое время, другая жизнь, нас, футболистов, никто не уважал и не слушал. А сейчас может все произойти», — сказал Мостовой.

    Ранее Черчесов отметил, что у него нет конфликта с игроками сборной.

    Источник: Rusfootball.info

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    04.07.2017 07:12
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +160

      виктоша 4 июля 2017, 22:21

      Фрау Меркель?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 4 июля 2017, 17:38

      Сам Мостовой в заговорах что не участвовал? А в
      Испании?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 12:46

      Где Лебедев, сын Жириновского, внук юриста, тут госдеп обосновался, есть кому морду бить и кроме Жиркова?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 4 июля 2017, 12:00

      Без суда и следствия, это всё санкций последствия.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 4 июля 2017, 11:59

      Судя по комментам, провокация удалась. Может футболисты будут поумнее болел?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 июля 2017, 11:57

      Всё кивают на внешнее воздействие, а то что внутри команды одно старичьё и кальянщики, которые кроме большого бабла ничего видеть не собираются, на это внимания не обращают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 4 июля 2017, 11:55

      Блэт Нэвэльный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 4 июля 2017, 11:53

      После провалов сборной игроки будут говорить, что виноват тренер, что постоянные конфликты, будут показывать усы рукой и типа они не причем.

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 4 июля 2017, 11:05

      У нас в стране любой её готов ухудшить,лишь бы этого самовлюблённого "гениального тренера" из сборной убрать пока ещё есть время до ЧМ

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 4 июля 2017, 11:04

      Сам гад организовал травлю тренера сборной, так что знает, как это делается, но для сборной нужен тренер не с кинжалом в зубах, а со светлой головой. Мудку сейчас выгодно, когда делят ПИРОГ, да и будет на кого свалить и уйти на повышение.

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