Мостовой не исключил, что предпринимаются попытки ухудшить обстановку в сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о наличии в национальной команде конфликта между игроками и главным тренером Станиславом Черчесовым. Ветеран не исключил, что кто-то извне старается дестабилизировать обстановку в сборной.

«Полагаю, что новости подобного рода, если это кому-то будет нужно, могут ухудшить атмосферу в сборной перед чемпионатом мира-2018. И я вполне допускаю, что кому-то это может быть выгодно. В футболе, тем более в нашем, я вообще не удивляюсь ничему.

Раньше были конфликты сторон, но мы сделать ничего не могли, было другое время, другая жизнь, нас, футболистов, никто не уважал и не слушал. А сейчас может все произойти», — сказал Мостовой.

Ранее Черчесов отметил, что у него нет конфликта с игроками сборной.