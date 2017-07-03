Агент: «Интерес «Зенита» и ЦСКА к Меделю? Все узнаете на следующей неделе»

Агент Фернандо Фелицевич, представляющий интересы полузащитника «Интера» Гари Меделя, уклонился от ответа на вопрос относительно интереса к чилийцу со стороны ЦСКА и «Зенита». Он подчеркнул, что все прояснится в течение следующей недели.

«Действительно ЦСКА и «Зенит» проявляют интерес к Меделю? Не могу это прокомментировать. Все узнаете на следующей неделе», – сказал Фелицевич.

Контракт 29-летнего хавбека с миланским клубом рассчитан до следующего лета. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.