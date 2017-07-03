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    Агент: «Интерес «Зенита» и ЦСКА к Меделю? Все узнаете на следующей неделе»

    Агент Фернандо Фелицевич, представляющий интересы полузащитника «Интера» Гари Меделя, уклонился от ответа на вопрос относительно интереса к чилийцу со стороны ЦСКА и «Зенита». Он подчеркнул, что все прояснится в течение следующей недели.

    «Действительно ЦСКА и «Зенит» проявляют интерес к Меделю? Не могу это прокомментировать. Все узнаете на следующей неделе», – сказал Фелицевич.

    Контракт 29-летнего хавбека с миланским клубом рассчитан до следующего лета. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2017 13:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 4 июля 2017, 16:42

      Если бы спартак звучал вместо цска ,было бы правдоподобнее
      У нас нет денег и игрок на закате

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2017, 16:00

      Медель пригодился бы он как центральный защитник и опорник может сыграть и там и там полезно

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