Синицын: «Краснодар» стремится к стабильности лондонского «Арсенала»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын считает, что российскому клубу должно льстить сравнение с лондонским «Арсеналом». По его словам, англичане показывают завидную стабильность.

«Люди должны понимать: мы делаем все, чтобы становиться лучше. Нас из года в год не болтает от 3-го места к 8-му — мы все время рядом с вершиной. И это говорит о том, что нам не хватает совсем немного для ее покорения.

Говорите, по результату «Краснодар» – российский аналог лондонского «Арсенала»? Наверное, можно провести такую параллель. «Арсенал» тоже давно не может выиграть чемпионат, но все время держится в первой пятерке. Мы стремимся к такой стабильности.

Что касается чемпионства, то, наверное, мы пока не готовы к нему. Мы говорим, что хотим быть первыми, но чего здесь плохого? Любой футболист мечтает стать чемпионом, и это нормально», – сказал Синицын «НСГ».

В прошедшем сезоне Синицын сыграл в восьми матчах российской Премьер-лиги, пропустив в них четыре гола.