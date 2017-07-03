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    Синицын: «Краснодар» стремится к стабильности лондонского «Арсенала»

    Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын считает, что российскому клубу должно льстить сравнение с лондонским «Арсеналом». По его словам, англичане показывают завидную стабильность.

    «Люди должны понимать: мы делаем все, чтобы становиться лучше. Нас из года в год не болтает от 3-го места к 8-му — мы все время рядом с вершиной. И это говорит о том, что нам не хватает совсем немного для ее покорения.

    Говорите, по результату «Краснодар» – российский аналог лондонского «Арсенала»? Наверное, можно провести такую параллель. «Арсенал» тоже давно не может выиграть чемпионат, но все время держится в первой пятерке. Мы стремимся к такой стабильности.

    Что касается чемпионства, то, наверное, мы пока не готовы к нему. Мы говорим, что хотим быть первыми, но чего здесь плохого? Любой футболист мечтает стать чемпионом, и это нормально», – сказал Синицын «НСГ».

    В прошедшем сезоне Синицын сыграл в восьми матчах российской Премьер-лиги, пропустив в них четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2017 08:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 3 июля 2017, 17:39

      Все еще впереди у Краснодара!Надо собрать хороших игроков, а лучше найдите отличного тренера!А то так и будете 3-4- 5....В любом случаи удачи в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 16:24

      А хочет ли Галицкий такой "стабильности" ? Ответ - отрицательный !

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 3 июля 2017, 13:45

      то есть Краснодар стремится к вечно четвертому месту? да хороши амбиции ничего не скажешь...

      0
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 3 июля 2017, 11:19

      Пора делать шаг вперед! Если стабильность - это стать в третий раз четвертыми, то это не есть хорошо. У меня складывается впечатление, что Галицкий специально не форсирует события - ждет когда собственная школа начнет реально поставлять в команду своих воспитанников.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Андрей Питерский 3 июля 2017, 11:25

      а как тут форсировать когда газпромы тебе это не дают

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 10:36

      Пора бороться за медали

      5
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 3 июля 2017, 10:27

      Правильно сказал. Удачи в новом сезоне, особенно в еврокубках.

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