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  • Синицын: «Краснодар» стремится к стабильности лондонского «Арсенала»

Синицын: «Краснодар» стремится к стабильности лондонского «Арсенала»

3 июля 2017, 08:43
7

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын считает, что российскому клубу должно льстить сравнение с лондонским «Арсеналом». По его словам, англичане показывают завидную стабильность.

«Люди должны понимать: мы делаем все, чтобы становиться лучше. Нас из года в год не болтает от 3-го места к 8-му — мы все время рядом с вершиной. И это говорит о том, что нам не хватает совсем немного для ее покорения.

Говорите, по результату «Краснодар» – российский аналог лондонского «Арсенала»? Наверное, можно провести такую параллель. «Арсенал» тоже давно не может выиграть чемпионат, но все время держится в первой пятерке. Мы стремимся к такой стабильности.

Что касается чемпионства, то, наверное, мы пока не готовы к нему. Мы говорим, что хотим быть первыми, но чего здесь плохого? Любой футболист мечтает стать чемпионом, и это нормально», – сказал Синицын «НСГ».

В прошедшем сезоне Синицын сыграл в восьми матчах российской Премьер-лиги, пропустив в них четыре гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Синицын Андрей
Комментарии (7)
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Stavropolets
1499066851
Правильно сказал. Удачи в новом сезоне, особенно в еврокубках.
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Svoysvoemubrat
1499067418
Пора бороться за медали
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Андрей Питерский
1499069988
Пора делать шаг вперед! Если стабильность - это стать в третий раз четвертыми, то это не есть хорошо. У меня складывается впечатление, что Галицкий специально не форсирует события - ждет когда собственная школа начнет реально поставлять в команду своих воспитанников.
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АртурZaСМ
1499078754
то есть Краснодар стремится к вечно четвертому месту? да хороши амбиции ничего не скажешь...
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dok66
1499088284
А хочет ли Галицкий такой "стабильности" ? Ответ - отрицательный !
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Бугимен
1499092747
Все еще впереди у Краснодара!Надо собрать хороших игроков, а лучше найдите отличного тренера!А то так и будете 3-4- 5....В любом случаи удачи в ЛЕ.
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