Футболисты сборной Германии сорвали пресс-конференцию Лева

Игроки сборной Германии бурно отпраздновали свой успех на Кубке конфедераций-2017. Напомним, что в финальном матче турнира, который проходил сегодня в Санкт-Петербурге, немцы выиграли с минимальным счетом у Чили.

Во время послематчевой пресс-конференции главного тренера Германии Йоахима Лева в зал ворвались футболисты, которые начали танцевать и распевать кричалки.