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    Футболисты сборной Германии сорвали пресс-конференцию Лева

    Игроки сборной Германии бурно отпраздновали свой успех на Кубке конфедераций-2017. Напомним, что в финальном матче турнира, который проходил сегодня в Санкт-Петербурге, немцы выиграли с минимальным счетом у Чили.

    Во время послематчевой пресс-конференции главного тренера Германии Йоахима Лева в зал ворвались футболисты, которые начали танцевать и распевать кричалки.

    Источник: Twitter

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    03.07.2017 00:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 16:18

      Пример Реала заразителен ! Там тоже была сорвана пресс-конференция Зидана !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 3 июля 2017, 09:18

      Имеют право.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 июля 2017, 09:12

      В следующий раз нужно 3-й состав привозить.

      1
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 3 июля 2017, 07:42

      В 4 утра ворвались?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 июля 2017, 05:37

      вторым составом - это блеск!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 3 июля 2017, 01:56

      Они говорят "мы номер 1 во всём мире" и по испански Кампеоне Кампеоне оле оле оле.

      0
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      Рейтинг: -2

      Steem > DeutschlandUberAlles 3 июля 2017, 03:23

      Главную победу над немцами никто и никогда не забудет

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 3 июля 2017, 01:54

      Это в их стиле!)))

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 июля 2017, 01:25

      красавцы!!!!!

      1
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