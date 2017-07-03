Футболисты сборной Германии сорвали пресс-конференцию Лева

Пример Реала заразителен ! Там тоже была сорвана пресс-конференция Зидана !
Игроки сборной Германии бурно отпраздновали свой успех на Кубке конфедераций-2017. Напомним, что в финальном матче турнира, который проходил сегодня в Санкт-Петербурге, немцы выиграли с минимальным счетом у Чили.
Во время послематчевой пресс-конференции главного тренера Германии Йоахима Лева в зал ворвались футболисты, которые начали танцевать и распевать кричалки.
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— Александр Рогулев (@a_rogulev) 2 июля 2017 г.