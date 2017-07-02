Халк: «С Манчини у «Зенита» есть очень большая возможность снова стать чемпионом России»

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», выразил мнение, что с приходом Роберто Манчини на пост главного тренера петербургского клуба команда может вновь стать чемпионом России.

Напомним, последний раз сине-бело-голубые выигрывали золотые медали РФПЛ в сезоне-2014/15.

– За «Зенитом» следите?

– Всегда, когда есть возможность.

– С Роберто Манчини команда снова станет чемпионом?

– Возможность очень большая. Манчини тренировал большие клубы, поэтому почему бы и нет.