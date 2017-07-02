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  • Халк: «С Манчини у «Зенита» есть очень большая возможность снова стать чемпионом России»

Халк: «С Манчини у «Зенита» есть очень большая возможность снова стать чемпионом России»

2 июля 2017, 21:49
7

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», выразил мнение, что с приходом Роберто Манчини на пост главного тренера петербургского клуба команда может вновь стать чемпионом России.

Напомним, последний раз сине-бело-голубые выигрывали золотые медали РФПЛ в сезоне-2014/15.

– За «Зенитом» следите?

– Всегда, когда есть возможность.

– С Роберто Манчини команда снова станет чемпионом?

– Возможность очень большая. Манчини тренировал большие клубы, поэтому почему бы и нет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Халк Манчини Роберто
Комментарии (7)
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slawianka
1499058477
Скромно, ни слова про еврокубки )
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Garrincha58
1499064239
Нету,потому что в команде до сих пор Нету!!!Вот не понимаю я хоть тресни почему до сих пор Нету в Зените и тем более в сборной неужели кто то из русских защитников играет хуже его,а в Португалии нет лучше или Нету??????
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Stavropolets
1499064804
Поживем увидим, все будет зависеть от построенной игры. Хочется надеяться на лучшее.
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FC CSKA moscow
1499066141
К: "С Роберто Манчини команда снова станет чемпионом?" Халк: "Возможность очень большая" Манчини: "Все игроки хорошие, хотелось бы усиление. Человек 11 надо докупить" Миллер: "Понятно, выделяю еще 200 млн на трансферы" Халк: "О снова бабки? Тогда я возвращаюсь"
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