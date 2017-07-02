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    Халк: «С Манчини у «Зенита» есть очень большая возможность снова стать чемпионом России»

    Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», выразил мнение, что с приходом Роберто Манчини на пост главного тренера петербургского клуба команда может вновь стать чемпионом России.

    Напомним, последний раз сине-бело-голубые выигрывали золотые медали РФПЛ в сезоне-2014/15.

    – За «Зенитом» следите?

    – Всегда, когда есть возможность.

    – С Роберто Манчини команда снова станет чемпионом?

    – Возможность очень большая. Манчини тренировал большие клубы, поэтому почему бы и нет.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.07.2017 21:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +53

      FC CSKA moscow 3 июля 2017, 10:15

      К: "С Роберто Манчини команда снова станет чемпионом?"
      Халк: "Возможность очень большая"
      Манчини: "Все игроки хорошие, хотелось бы усиление. Человек 11 надо докупить"
      Миллер: "Понятно, выделяю еще 200 млн на трансферы"
      Халк: "О снова бабки? Тогда я возвращаюсь"

      -2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > FC CSKA moscow 3 июля 2017, 11:59

      Зависть - не самое лучшее чувство, уважаемый.

      1
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      Рейтинг: +53

      FC CSKA moscow > Bivaliy67 3 июля 2017, 15:49

      Скажи, что это не так и тогда я перестану завидовать. Все должны быть в равных условиях. А скупать лучших игроков у конкурентов - много ума не надо

      -1
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      Рейтинг: +53

      FC CSKA moscow > Bivaliy67 4 июля 2017, 09:22

      Со мной согласны все читатели этой ветки, глор
      https://bombardir.ru/news/511830-Gerasimec-o-vozmozhnoy-pokupke-Zenitom-Smolova-Transfernaya-politika-pitercev-napominaet-kakoy-to-uragan

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 3 июля 2017, 09:53

      Поживем увидим, все будет зависеть от построенной игры. Хочется надеяться на лучшее.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2017, 09:43

      Нету,потому что в команде до сих пор Нету!!!Вот не понимаю я хоть тресни почему до сих пор Нету в Зените и тем более в сборной неужели кто то из русских защитников играет хуже его,а в Португалии нет лучше или Нету??????

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      Рейтинг: +115

      slawianka 3 июля 2017, 08:07

      Скромно, ни слова про еврокубки )

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