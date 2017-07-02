«Ньюкасл» сделал запрос о покупке Харта

Вратарь «Торино» Джо Харт, который выступает в итальянском клубе на правах аренды, а принадлежит «Манчестер Сити», попал в сферу трансферных интересов «Ньюкасла». Клуб, в предыдущем сезоне оформил возвращение в английскую Премьер-лигу, уже направил официальный запрос о трансфере 30-летнего вратаря сборной Англии.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Вест Хэма», который готов также арендовать Харта. В его услугах также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси», ожидающие решение своих вратарей перед стартом нового сезона об уходе.