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    «Ньюкасл» сделал запрос о покупке Харта

    Вратарь «Торино» Джо Харт, который выступает в итальянском клубе на правах аренды, а принадлежит «Манчестер Сити», попал в сферу трансферных интересов «Ньюкасла». Клуб, в предыдущем сезоне оформил возвращение в английскую Премьер-лигу, уже направил официальный запрос о трансфере 30-летнего вратаря сборной Англии.

    Ранее сообщалось об интересе со стороны «Вест Хэма», который готов также арендовать Харта. В его услугах также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси», ожидающие решение своих вратарей перед стартом нового сезона об уходе.

    Источник: Daily Mail

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    02.07.2017 06:16
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