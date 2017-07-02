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    «Рома» интересуется Сусо, Деулофеу и Иньяки Уильямсом

    Ресурс Football Italia сообщил о том, что «Рома» ищет замену полузащитнику Мохамеду Салаху, который на прошлой неделе перешел в «Ливерпуль». Римский клуб следит за хавбеком «Атлетика» Иньяки Уильямсом. В минувшем сезоне испанец забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в 49 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

    В сферу интересов «волков» также входит Сусо из «Милана». В минувшем сезоне испанец забил семь мячей и отдал 11 результативных пасов в 37 играх всех турниров. Согласно Transfermarkt, его рыночная цена равна 15 миллионам евро. «Россонери» выставили игрока на трансфер.

    Клуб даже рассматривает вариант аренды Жерара Деулофеу, который 30-го июня вернулся в «Барселону» за 12 миллионов. Прошедший сезон испанец провел в «Эвертоне» отметившись четырьмя точными и результативными передачами в 31 встрече.

    Источник: Football Italia

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    02.07.2017 00:58
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