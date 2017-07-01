Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» выставил Сусо на трансфер

    «Милан» выставил полузащитника Сусо на трансфер. Об этом сообщил ресурс Football Italia. По информации источника, испанец может пополнить состав «Ромы».

    В минувшем сезоне испанец забил семь голов и отдал 11 результативных передач в 37 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. Ожидается, что 23-летний хавбек покинет итальянский клуб за 30 миллионов.

    Весной сообщалось об интересе «Атлетико» к Сусо. В июне появилась информация об интересе к «Тоттенхэм».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2017 23:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 2 июля 2017, 00:33

      в прошлый год дешевле стоил, когда в россию звали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11