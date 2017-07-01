«Милан» выставил Сусо на трансфер

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«Милан» выставил полузащитника Сусо на трансфер. Об этом сообщил ресурс Football Italia. По информации источника, испанец может пополнить состав «Ромы».
В минувшем сезоне испанец забил семь голов и отдал 11 результативных передач в 37 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. Ожидается, что 23-летний хавбек покинет итальянский клуб за 30 миллионов.
Весной сообщалось об интересе «Атлетико» к Сусо. В июне появилась информация об интересе к «Тоттенхэм».