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  • Товарищеский матч. «Спартак» одержал победу над «Вождовацем», Зе Луиш был удален за драку

Товарищеский матч. «Спартак» одержал победу над «Вождовацем», Зе Луиш был удален за драку

1 июля 2017, 20:40
9

«Спартак» в контрольном матче обыграл белградский «Вождовац» со счетом 3:2. Победный мяч на 85-й минуте забил Джано. Прежде в составе чемпионов России отличились Зе Луиш и Луис Адриано. За сербский клуб забили Джуро Зец и Марко Гаич.

В концовке встречи состоялась драка между Зе Луишем и Гаичем. Оба участника эпизода получили по красной карточке.

Спартак (Москва) – Вождовац (Белград) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Зе Луиш, 5; 2:0 – Адриано, 13; 2:1 – Зец, 18; 2:2 – Гаич, 42; 3:2 – Джано, 85.

Удаления: Зе Луиш, 79 – Гаич, 79.

Источник: Бомбардир.ру
Спартак Вождовац
Комментарии (9)
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DZHEK_VOROBEY1987
1498931227
Выиграли,ну и хорошо.
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shinnik
1498931540
Ой,он у вас ещё и дерётся?)))))
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айор балдёжник
1498932120
модеры бухие)
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Супермачо
1498932344
Да на многих информационных ресурсах обратный счет висел или висит. Кругом заговор ... ))))))))))
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Челнинец
1498932798
Зе Луиш зверь, надеюсь эту агрессию в правильное русло пустит, в игру футбол!)
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Диктор
1498933547
Молодец что не спасовал.
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oyabun
1498935274
Ребров очень неприятно поразил в этом матче. Второй гол пропустил словно он не голкипер команды-чемпиона РФПЛ, а вратарь какой то дворовой команды. То ли до сих пор почивает на чемпионских лаврах, то ли нездоров.. За такие голы реально надо наказывать. В данном случае - ставить первым номером Селихова. А в целом нормальная игра. Ребята старались.
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RedWhiteFans2
1498935614
В современном футболе голкиперу нужно уметь играть ногами не хуже защитника, как минимум. У Реброва нет понятия об этом. Только в аут. Поэтому Селехов - это вратарь нынешнего Спартака, а не прошлого.
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александр 59
1498937257
Только бы к Зе санкции не применили. Обидно было бы если бы травма, все понимают
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