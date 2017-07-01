Товарищеский матч. «Спартак» одержал победу над «Вождовацем», Зе Луиш был удален за драку

«Спартак» в контрольном матче обыграл белградский «Вождовац» со счетом 3:2. Победный мяч на 85-й минуте забил Джано. Прежде в составе чемпионов России отличились Зе Луиш и Луис Адриано. За сербский клуб забили Джуро Зец и Марко Гаич.

В концовке встречи состоялась драка между Зе Луишем и Гаичем. Оба участника эпизода получили по красной карточке.

Спартак (Москва) – Вождовац (Белград) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Зе Луиш, 5; 2:0 – Адриано, 13; 2:1 – Зец, 18; 2:2 – Гаич, 42; 3:2 – Джано, 85.

Удаления: Зе Луиш, 79 – Гаич, 79.