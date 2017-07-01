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    Товарищеский матч. «Спартак» одержал победу над «Вождовацем», Зе Луиш был удален за драку

    «Спартак» в контрольном матче обыграл белградский «Вождовац» со счетом 3:2. Победный мяч на 85-й минуте забил Джано. Прежде в составе чемпионов России отличились Зе Луиш и Луис Адриано. За сербский клуб забили Джуро Зец и Марко Гаич.

    В концовке встречи состоялась драка между Зе Луишем и Гаичем. Оба участника эпизода получили по красной карточке.

    Спартак (Москва) – Вождовац (Белград) – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Зе Луиш, 5; 2:0 – Адриано, 13; 2:1 – Зец, 18; 2:2 – Гаич, 42; 3:2 – Джано, 85.

    Удаления: Зе Луиш, 79 – Гаич, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2017 20:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +131

      александр 59 1 июля 2017, 22:27

      Только бы к Зе санкции не применили. Обидно было бы если бы травма, все понимают

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 июля 2017, 22:00

      В современном футболе голкиперу нужно уметь играть ногами не хуже защитника, как минимум. У Реброва нет понятия об этом. Только в аут. Поэтому Селехов - это вратарь нынешнего Спартака, а не прошлого.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 1 июля 2017, 21:54

      Ребров очень неприятно поразил в этом матче. Второй гол пропустил словно он не голкипер команды-чемпиона РФПЛ, а вратарь какой то дворовой команды. То ли до сих пор почивает на чемпионских лаврах, то ли нездоров.. За такие голы реально надо наказывать. В данном случае - ставить первым номером Селихова. А в целом нормальная игра. Ребята старались.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июля 2017, 21:25

      Молодец что не спасовал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 1 июля 2017, 21:13

      Зе Луиш зверь, надеюсь эту агрессию в правильное русло пустит, в игру футбол!)

      4
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 1 июля 2017, 21:05

      Да на многих информационных ресурсах обратный счет висел или висит. Кругом заговор ... ))))))))))

      4
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 1 июля 2017, 21:02

      модеры бухие)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 июля 2017, 20:52

      Ой,он у вас ещё и дерётся?)))))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 1 июля 2017, 20:47

      Выиграли,ну и хорошо.

      1
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