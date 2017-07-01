Кудряшов поблагодарил болельщиков «Ростова» после трансфера в «Рубин»

Новый игрок «Рубина» Федор Кудряшов обратился к болельщикам «Ростова», за который выступал с 2015 года.

«Дорогие болельщики «Ростова», хотел бы поблагодарить Вас за чудесное время, за эти полтора года, которые принесли нам столько положительных эмоций! Были победы и поражения, но в любой ситуации Вы были с нами и это очень ценно. Вы, игроки, тренерский штаб и персонал — были одной огромной семьей! Спасибо Вам большое!» – цитирует игрока сборной России официальный сайт ростовского клуба.

В минувшем сезоне Кудряшов принял участие в 36 матчах команды, не отметившись результативными действиями. Детали перехода 30-летнего россиянина в казанский клуб не уточняются.