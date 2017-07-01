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    Кудряшов поблагодарил болельщиков «Ростова» после трансфера в «Рубин»

    Новый игрок «Рубина» Федор Кудряшов обратился к болельщикам «Ростова», за который выступал с 2015 года.

    «Дорогие болельщики «Ростова», хотел бы поблагодарить Вас за чудесное время, за эти полтора года, которые принесли нам столько положительных эмоций! Были победы и поражения, но в любой ситуации Вы были с нами и это очень ценно. Вы, игроки, тренерский штаб и персонал — были одной огромной семьей! Спасибо Вам большое!» – цитирует игрока сборной России официальный сайт ростовского клуба.

    В минувшем сезоне Кудряшов принял участие в 36 матчах команды, не отметившись результативными действиями. Детали перехода 30-летнего россиянина в казанский клуб не уточняются.

    Источник: ФК «Ростов»

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    01.07.2017 20:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 июля 2017, 01:25

      Будь здоров попутчик! Калач и Гацкан вот люди !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 июля 2017, 00:45

      плюс одна крыса..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 1 июля 2017, 21:56

      о как) не знал что Казань теперь Стамбул...вроде вот только была новость пару часов назад, что он прибыл на переговоры с Истамбулом

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